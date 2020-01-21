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"Кролик Джоджо": в Украине стартует показ сатирического фильма о Второй мировой войне

Премьера фильма состоится уже 23 января

вторник, 21 января 2020, 16:37
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23 января во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма о Второй мировой войне "Кролик Джоджо". Эта лента отличается от исторических картин своим сатирическим стилем.

Фильм "Кролик Джоджо" расскажет об одиноком немецком мальчике, чье мировоззрение переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что его одинокая мать скрывает в чердаке их дома молодую еврейскую девушку. Джоджо будет вынужден поставить под сомнение слепую веру в нацизм и правоту своего глуповатого воображаемого друга Адольфа Гитлера.

Сценаристом и режиссером "Кролика Джоджо" выступил Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарок", "Охота на дикарей").

В картине снялись: Роман Гриффин Дэвис (Йоханнес "Джоджо" Бетцлер), Скарлетт Йоханссон (Рози Бетцлер), Томасин Маккензи (Эльза Корр), Тайка Вайтити (Адольф Гитлер), Сэм Рокуэлл (капитан Кленцендорф), Ребел Уилсон (фрейлейн Рам), Стивен Мерчант (капитан Дирц), Алфи Аллен (Финкель).

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Раздел: ЛаймАфиша
Теги: кино, афиша

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