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В Киеве сыграют концерт ко Дню рождения Владимира Высоцкого

25 января Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" исполнят песни легендарного артиста

вторник, 21 января 2020, 11:00
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25 января ко Дню Рождения Владимира Высоцкого в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы «Грусть пилота», посвященный легендарному артисту. Вживую прозвучат песни и стихи всенародного любимца.

Поэт, романтик, хулиган, актер и невероятный артист Владимир Высоцкий написал около 800 песен. В его текстах искренность, жизнь, правда. Сейчас они также находят отклик в сердцах людей, написанные будто для всех и для каждого лично.

Алексей Горбунов не хочет быть «Высоцким». Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении «Кони привередливые», «Банька по-белому», «На Большом Каретном» звучат иначе чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

25 января в уютном зале Caribbean Club Concert Hall под звуки любимых мелодий вспомним удивительный талант и незаурядную личность — Владимира Высоцкого.

Купить билеты на концерт можно на сайте

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