Афиша Киевского академического театра "Колесо" на февраль

По пьесе Николая Янчука "В КИЕВЕ НА ПОДОЛЕ ... ИЛИ "ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО?"

Дата, время - 1, 16 и 23 февраля в 15:00, 7 и 18 февраля в 19:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.

Калин Илиев "МАМА, ГДЕ ТЫ?"

Дата, время - 1 февраля в 19:00

Жанр - все по Фрейду

Зал - основной

Язык - украинский

загрузка...

Продолжительность - 80 минут

Эта история о Максе - он гинеколог. Женщины - его работа и наказание. Он стремится искренности и чувств, а они - денег. Он мечтает быть нужным, а они хотят денег. Он мог бы дать больше, но они стремятся денег. По Фрейду деньги - это символ сексуальной энергии и сексуальных желаний. Возможно именно поэтому они их хотят, а он не хочет отдавать.

ОЛЕНА ПЧИЛКА "СТРАСТИ ДОМА ГОСПОДИНА Г.-П."

Дата, время - 2 и 21 февраля в 19.00

Жанр - водевиль-модерн

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Неповторимая атмосфера кафе-театра переносит зрителя в гостеприимную гостиную господина Гриценко-Перепела. Талантливый актерский ансамбль, оригинальность сценической площадки и классический водевильный сюжет сделают ваш вечер незабываемым.

Агата Кристи «МЫШЕЛОВКА»

Дата, время - 2 и 6 февраля в 19:00

Жанр - английский детектив

Зал - Каминный

Язык - украинский

Продолжительность - 135 минут

Лондонское пригороды, отрезанное от всего мира сугробами, с его загадочными убийствами и странными жителями заставит Вас втянуться в интеллектуальную игру от Королевы детектива.

Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ"

Дата, время - 4, 5, 14, 25 и 26 февраля в 19:00

Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.

ПРЕМЬЕРА! Томас Арцт "GRILLENPARZ И ХОР СВЕРЧКОВ"

Дата, время - 8 и 9 февраля в 19:00

Жанр - трагикомический фастнахтшпили для взрослых

Зал - основная

Язык - украинский

Продолжительность - 90 минут

Австрийская фирма организует традиционный корпоратив, празднование которого ежегодно проходит на природе. Гора Grillenparz, лес, ручей - это то, что так привлекает инвесторов, которые приглашены для подписания Соглашения и торжественного угощения. В прошлом году фирма также собиралась на корпоративном мероприятии. Все были одеты в карнавальные маски. Но гуляния закончилось ужасным преступлением. Забыть, стереть из памяти, только бы никто не вспомнил и не узнал правды!

Кен Людвиг "ПРИМАДОННЫ"

Дата, время - 11 и 13 февраля в 19:00

Жанр - комедия в 2 действиях

Зал - Каминный

Язык - русский

Продолжительность - 150 минут

Мастерски выписан сюжет лучшим бродвейским комедиографом последнего десятилетия, в котором есть все для блестящей комедии положений - неожиданные переодевания, наследники, песни, танцы и, конечно, страстная любовь - не отпускать Вас в течение всего спектакля.

Ануй "ГЕНЕРАЛЫ В ЮБКАХ"

Дата, время - 12 и 13 февраля в 19.00

Жанр - французская комедия в 2 действиях только для взрослых

Зал - основная

Язык - русский

Продолжительность - 140 минут

Интригующий сюжет, неожиданные повороты, комичность ситуации, вызванной феминистическими настроениями общества начала ХХ века, - актуальны сегодня как никогда. Невероятно, но факт: спектакль «Генералы в юбках» украшает афишу театра «Колесо» почти три десятка лет, и каждый раз постановка Ирины Клищевской проходит в переполненном зале!

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

Дата, время - 14 февраля (пятница) в 19:00

Жанр - бардовские песни

Зала - Каминный

Язык - украинский, русский

Иван Тургенев "МЕСЯЦ В СЕЛЕ"

Дата, время - 15 и 16 февраля в 19:00

Жанр - спектакль в 2 действиях

Зал - основная

Язык - русский

Продолжительность - 150 минут

Тонкая, легкая постановка погрузит Вас в атмосферу любви, поведает о хрупкости человеческих взаимоотношений.

Эрик Элис и Роджер Риис "DOUBLE DOUBLE"

Дата, время - 19 и 21 февраля в 19:00

Жанр - романтический триллер

Зал - Каминный

Язык - русский

Продолжительность - 135 минут

Встреча женщины и мужчины - лучшее начало любой истории. Кажется, что множество вариаций такого сюжета, которые вы уже видели на сценах и киноэкранах не обещают интересного развития событий. Однако, это не про эту историю. Деньги, любовь и счастье - вот главные ставки в этой бескомпромиссной игре. Зрителей ждет детективный сюжет с трагикомичным уклоном.

Надежда Симчич "МЫ, МАЙДАН"

Дата, время - 20 февраля в 19:00

Fb.docчитання

Зал - основная

Язык - украинский

Продолжительность - 70 минут

Ко Дню Героев Небесной Сотни театр «Колесо» представляет спектакль «МЫ, МАЙДАН» по пьесе Надежды Симчич. Спектакль создан в жанре документальной драмы. Слова, которые говорят актеры со сце ны (а текст пьесы основан на постах и словах, взятые в социальных сетях, сказанные во время эфиров, митингов, Вече) настолько правдивы, впечатляющие, что дополнительно не нуждаются разыгрывание и сценического действия . Ваше воображение извлекает из памяти необходимые картинки, ощущения.

Иоганн Нестрой "ЛЮБОВНАЯ ПУТАНИЦА ИЛИ БЫВШИЕ ДЕЛА"

Дата, время - 22 и 23 февраля в 19.00

Жанр - австрийский водевиль

Зал - основная

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Он и она в браке. Она - дочь его бывшего босса. Жизнь прекрасна и уютное. Но вдруг начинают появляться свидетели прошлой жизни, которые знают немного больше о прежних дела качественного мужики. Как скрыть доказательства и сохранить семью?

Дарио Фо и Франка Раме "Я ЖДУ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ!.."

Дата, время - 27 февраля в 19:00

Жанр - форс-детектив

Зал - основная

Язык - русский

Продолжительность - 70 минут

Это моноспектакль, которую играет актриса Мария Груничева. Она рассказывает историю о женщине, которая живет с улыбкой на устах, несмотря на ревнивого мужа, что замыкает ее в квартире с маленьким ребенком, сексуально озабоченного деверя-инвалида, соседа из дома напротив, что подглядывает за ней в бинокль в самые интимные моменты. С кем может поделиться откровенно своими проблемами и переживаниями женщина? Конечно с подругой, роль которой в этом спектакле выполняете Вы.

Николай Кулиш "БЛАЖЕННЫЙ ОСТРОВ, ИЛИ ВОТ ТАК ПОГИБ ГУСКА"

Дата, время - 28 и 29 февраля в 19:00

Жанр - комедия

Зал - основная

Язык - украинский

Продолжительность - 130 минут

В этом спектакле актеры смеются, чтобы не заплакать. С юмором рассказывают вам о событиях, которые обычно подаются с прискорбием в голосе. Ибо считается, что очистка смехом менее полезное, чем очистки слезами.