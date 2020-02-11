В столице пройдет первый Кураж Basic в 2020 году

Первый Кураж Basic в 2020 году: любовь к себе обязательна. Мы возвращаемся куражить!

Наша тема — любовь к себе. Ешь пиццу после двенадцати, и пусть тебе не будет стыдно. Делай смешные селфи. Одевайся так, как нравится тебе. Делай так, как хочется. Люби за то, что ты у себя есть.

Любовь случается не тогда, когда ты нашел свою половинку. Ты — единое целое и любовь начинается в тебе.

Развлечения, активности, любимая еда и все, к чему вы привыкли, остается. Особое внимание мы уделили развитию барахолки, чтобы каждый смог найти что-то для себя. Планируем наслаждаться выходными по полной — вместе с вами: приходите сами, парами, компаниями, семьями и любыми другими группами и единицами общества;) — мы рады видеть каждого.

И как всегда мы остаемся верны себе — благотворительность с нами навсегда и при любых раскладах.

В спешл программе выходных: кино и лекции о любви, свадьба на Кураже, инклюзивный speed dating, музыка от локальных диджеев, фотографии на память, аватарки от Димы Мунтяна, шопинг на барахолке, тату, free hugs, self-love фотозона.

Даты: 15-16 февраля

Время работы: 12:00-21:00.

Цена входа — 150 грн.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.

Традиционно: 19-й павильон ВДНХ, проспект Глушкова, 1.

Купить билеты