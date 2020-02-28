Афиша Киевского академического театра "Колесо" на март

Николай Кулиш "БЛАЖЕННЫЙ ОСТРОВ, ИЛИ ВОТ ТАК ПОГИБ ГУСКА"

Дата, время - 1 марта в 19:00

Жанр - комедия

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 130 минут

В этом спектакле актеры смеются, чтобы не заплакать. С юмором рассказывают вам о событиях, которые обычно подаются с прискорбием в голосе. Ибо считается, что очистка смехом менее полезное, чем очистки слезами.

При поддержке НСТДУ "Нет провинции в культуре"

В рамках проведения театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest. украинский формат

Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко

Лана Ра "НЕ ВОВРЕМЯ"

Дата, время - 2 марта в 19:00

Жанр - комедия

Зал - Каминный

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Главный герой спектакля, находясь на грани между жизнью и самоубийством, должен сделать сложный выбор. Кому-кому, но Архитектору самим Богом дано строить свое счастье своими руками, однако вместо этого бедного пытается эти руки на себя наложить. Тут бы и спектакле конец, если бы это не было только началом. Прозрение за прозрением под наблюдением Ангела-хранителя, странствий в прошлой жизни. И наконец - герой «находит себя» там, где совсем не ожидал.

Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ"

Дата, время - 3, 7, 8, 12, 17, 24 марта в 19:00

Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.

По пьесе Николая Янчука "В КИЕВЕ НА ПОДОЛЕ ... ИЛИ "ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО?"

Дата, время - 4, 5, 11, 15 марта в 19:00 и 22 марта в 15:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.

Агата Кристи «МЫШЕЛОВКА»

Дата, время - 4 марта в 19:00

Жанр - английский детектив

Зал - Каминный

Язык - украинский

Продолжительность - 135 минут

Лондонское пригороды, отрезанное от всего мира сугробами, с его загадочными убийствами и странными жителями заставит Вас втянуться в интеллектуальную игру от Королевы детектива.

Посвящается любимым женщинам.

"ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ ПУШКИНА" (Огонь. Страсть. Разочарование)

Дата, время - 6 марта в 19:00

Жанр - моноспектакль

Зал - Каминный

Язык - украинский

Продолжительность - 7 5 минут

Моноспектакль известного актера Петра Миронова. Гитара - Александр Скорук.

Посвящается любимым женщинам.

"СОЛНЦЕ МОЕ" (O Sole Mio)

Дата, время - 7 марта в 19:00

Жанр - романтический вечер

Зал - Каминный

Язык - украинский

Романтический вечер в жанре кафе-театра от бокал шампанского. Поют два тенора об одной женщине Георгий Нечаев и Александр Палюшкевич

Жан Ануй "ГЕНЕРАЛЫ В ЮБКАХ"

Дата, время - 8, 9 марта в 19.00

Жанр - французская комедия в 2 действиях только для взрослых

Зал - основной

Язык - русский

Продолжительность - 140 минут

Интригующий сюжет, неожиданные повороты, комичность ситуации, вызванной феминистическими настроениями общества начала ХХ века, - актуальны сегодня как никогда. Невероятно, но факт: спектакль «Генералы в юбках» украшает афишу театра «Колесо» три десятка лет, и каждый раз постановка Ирины Клищевской проходит в переполненном зале!

Партнерская событие Австрийского культурного форума и HeForShe Art Week 2020

Моноспектакль театра Portraittheater (Вена, Австрия)

"КЮРІ_МЕЙТНЕР_ЛАМАР_НЕПОДІЛЬНІ"

Дата, время - 9 марта в 19.00

Жанр - моноспектакль

Зал - Каминный

Язык - английский с субтитрами

Продолжительность - 95 минут

Три выдающиеся изобретательнице воплощают достижения женщин в науке и технике: двукратная обладательница Нобелевской премии Мария Кюри, которая открыла радиоактивность, австрийская ядерная физикиня Лиза Мейтнер и голливудская актриса австрийского происхождения Геди Ламар, которая открыла технологию "прыгающих частот". Несмотря на различные жизненные выборы, в их биографиях можно найти общие черты. Их женские судьбы нельзя отделить от их пути как ученых и ис.

Степан Васильченко "НОЧЬ ЛЮБВИ"

Дата, время - 13, 14 марта в 19:00

Жанр - комедия

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Юность, сверкающий чистотой помыслов, влюблена и мечтает, бунтует и соблазняет. Пятеро влюбленных, и осталась только одна звездная ночь в родном украинском селе, которую они проведут вместе. А еще украинские песни, с помощью которых они выясняют отношения, признаются в любви, ссорятся, мирятся ...

Эрик Элис и Роджер Риис "DOUBLE DOUBLE"

Дата, время - 14, 15 марта в 19:00

Жанр - романтический триллер

Зал - Каминный

Язык - русский

Продолжительность - 135 минут

Встреча женщины и мужчины - лучшее начало любой истории. Кажется, что множество вариаций такого сюжета, которые вы уже видели на сценах и киноэкранах не обещают интересного развития событий. Однако, это не про эту историю. Деньги, любовь и счастье - вот главные ставки в этой бескомпромиссной игре. Зрителей ждет детективный сюжет с трагикомичным уклоном.

Францобель "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ"

Дата, время - 18, 25 марта в 19:00

Жанр - свободная венская комедия, но не Шекспир

Зал - Каминный

Язык - украинский

Продолжительность - 150 минут

Австрийский авангардный драматург сделал свою версию известной шекспировской комедии. Он поселил Катарину и Петруччио в современном европейском городе, заставил их петь любимые хиты и говорить на темы, интересующие нас с вами.

ПРЕМЬЕРА! Томас Арцт "GRILLENPARZ И ХОР СВЕРЧКОВ"

Дата, время - 19, 20 марта в 19:00

Жанр - трагикомический фастнахтшпили для взрослых

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 90 минут

Австрийская фирма организует традиционный корпоратив, празднование которого ежегодно проходит на природе. Гора Grillenparz, лес, ручей - это то, что так привлекает инвесторов, которые приглашены для подписания Соглашения и торжественного угощения. В прошлом году фирма также собиралась на корпоративном мероприятии. Все были одеты в карнавальные маски. Но гуляния закончилось ужасным преступлением. Забыть, стереть из памяти, только бы никто не вспомнил и не узнал правды!

Жан-Батист Мольер "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ"

Дата, время - 21, 22 марта в 19:00

Жанр - комедия

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 135 минут

Последняя «выдумка» Мольера. Веселая, яркая, жизнерадостная спектакль - феерия с песнями, танцами, неожиданными комическими эффектами. Удивительное сочетание классики и современности в режиссуре и музыке.

Франсис Вебер "СЛУЧАЙ В ОТЕЛЕ ДЮ КОМЕРС"

Дата, время - 26, 27 марта в 19:00

Жанр - французский детективно-эксцентрическая комедия в 2 действиях

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 140 минут

Ряд забавных недоразумений, приключений и курьезов. Неожиданные повороты сюжета и многое другое. Автор пьесы - популярный французский драматург ХХ столетия Франсис Вебер, по сценариям которого было снято множество комедий с самыми известными комиками мира.

Шницлер "ФАТАЛЬНЫЙ ФЛИРТ ИЛИ ЗАБАВЫ"

Дата, время - 27 марта в 19.00

Жанр - любовные игры в стиле декаданс

Зал - Каминный

Язык - украинский

Продолжительность - 140 минут

Ни к чему не обязывающий флирт и веселые розыгрыши и забавы. Но герои этой истории настолько увлечены, что даже не замечают, когда веселые шалости заканчиваются. То, что начиналось весело, приводит их к гибели и сломанных судеб ...

Панас Саксаганский "ШАНТРАПА"

Дата, время - 28, 29 марта в 19:00

Жанр - шутка в одном действии

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 90 минут

Веселая музыкальная, зажигательная представление о театре и актерах. В шутливой форме подаются "кулисы" провинциальной театральной труппы.

Спектакль театра Theatr Druga Strefa (Варшава, Польша)

Славомир Ковальский "ПУАНТЫ"

Дата, время - 31 марта в 19.00

Жанр - моноспектакль-балет

Зал - основной

Язык - польский

Это не просто история жизни танцовщицы от первого класса хореографической школы к вершинам сценической карьеры, это захватывающая история о пути к осуществлению заветной мечты маленькой девочки, которая пожелала стать балериной. Украшением постановки стали отрывки из знаменитых балетов и хореографические миниатюры на музыку известных композиторов.