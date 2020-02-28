Афиша Киевского академического театра "Колесо" на март

Николай Кулиш "БЛАЖЕННЫЙ ОСТРОВ, ИЛИ ВОТ ТАК ПОГИБ ГУСКА"
Дата, время - 1 марта в 19:00
Жанр - комедия
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 130 минут
В этом спектакле актеры смеются, чтобы не заплакать. С юмором рассказывают вам о событиях, которые обычно подаются с прискорбием в голосе. Ибо считается, что очистка смехом менее полезное, чем очистки слезами.
При поддержке НСТДУ "Нет провинции в культуре"
В рамках проведения театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest. украинский формат
Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко
Лана Ра "НЕ ВОВРЕМЯ"
Дата, время - 2 марта в 19:00
Жанр - комедия
Зал - Каминный
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Главный герой спектакля, находясь на грани между жизнью и самоубийством, должен сделать сложный выбор. Кому-кому, но Архитектору самим Богом дано строить свое счастье своими руками, однако вместо этого бедного пытается эти руки на себя наложить. Тут бы и спектакле конец, если бы это не было только началом. Прозрение за прозрением под наблюдением Ангела-хранителя, странствий в прошлой жизни. И наконец - герой «находит себя» там, где совсем не ожидал.
Илья Ильф и Евгений Петров "ОДЕССА. БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ"
Дата, время - 3, 7, 8, 12, 17, 24 марта в 19:00
Жанр - Музыкальная комедия. играем вместе
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Театр приглашает на одесское свадьбы! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.
По пьесе Николая Янчука "В КИЕВЕ НА ПОДОЛЕ ... ИЛИ "ГДЕ ВИ СОХНИТЕ БЕЛЬЙО?"
Дата, время - 4, 5, 11, 15 марта в 19:00 и 22 марта в 15:00
Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом
Зал - кафе театра
Язык - украинский
Продолжительность - 100 минут
Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненной анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.
Агата Кристи «МЫШЕЛОВКА»
Дата, время - 4 марта в 19:00
Жанр - английский детектив
Зал - Каминный
Язык - украинский
Продолжительность - 135 минут
Лондонское пригороды, отрезанное от всего мира сугробами, с его загадочными убийствами и странными жителями заставит Вас втянуться в интеллектуальную игру от Королевы детектива.
Посвящается любимым женщинам.
"ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ ПУШКИНА" (Огонь. Страсть. Разочарование)
Дата, время - 6 марта в 19:00
Жанр - моноспектакль
Зал - Каминный
Язык - украинский
Продолжительность - 7 5 минут
Моноспектакль известного актера Петра Миронова. Гитара - Александр Скорук.
Посвящается любимым женщинам.
"СОЛНЦЕ МОЕ" (O Sole Mio)
Дата, время - 7 марта в 19:00
Жанр - романтический вечер
Зал - Каминный
Язык - украинский
Романтический вечер в жанре кафе-театра от бокал шампанского. Поют два тенора об одной женщине Георгий Нечаев и Александр Палюшкевич
Жан Ануй "ГЕНЕРАЛЫ В ЮБКАХ"
Дата, время - 8, 9 марта в 19.00
Жанр - французская комедия в 2 действиях только для взрослых
Зал - основной
Язык - русский
Продолжительность - 140 минут
Интригующий сюжет, неожиданные повороты, комичность ситуации, вызванной феминистическими настроениями общества начала ХХ века, - актуальны сегодня как никогда. Невероятно, но факт: спектакль «Генералы в юбках» украшает афишу театра «Колесо» три десятка лет, и каждый раз постановка Ирины Клищевской проходит в переполненном зале!
Партнерская событие Австрийского культурного форума и HeForShe Art Week 2020
Моноспектакль театра Portraittheater (Вена, Австрия)
"КЮРІ_МЕЙТНЕР_ЛАМАР_НЕПОДІЛЬНІ"
Дата, время - 9 марта в 19.00
Жанр - моноспектакль
Зал - Каминный
Язык - английский с субтитрами
Продолжительность - 95 минут
Три выдающиеся изобретательнице воплощают достижения женщин в науке и технике: двукратная обладательница Нобелевской премии Мария Кюри, которая открыла радиоактивность, австрийская ядерная физикиня Лиза Мейтнер и голливудская актриса австрийского происхождения Геди Ламар, которая открыла технологию "прыгающих частот". Несмотря на различные жизненные выборы, в их биографиях можно найти общие черты. Их женские судьбы нельзя отделить от их пути как ученых и ис.
Степан Васильченко "НОЧЬ ЛЮБВИ"
Дата, время - 13, 14 марта в 19:00
Жанр - комедия
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 80 минут
Юность, сверкающий чистотой помыслов, влюблена и мечтает, бунтует и соблазняет. Пятеро влюбленных, и осталась только одна звездная ночь в родном украинском селе, которую они проведут вместе. А еще украинские песни, с помощью которых они выясняют отношения, признаются в любви, ссорятся, мирятся ...
Эрик Элис и Роджер Риис "DOUBLE DOUBLE"
Дата, время - 14, 15 марта в 19:00
Жанр - романтический триллер
Зал - Каминный
Язык - русский
Продолжительность - 135 минут
Встреча женщины и мужчины - лучшее начало любой истории. Кажется, что множество вариаций такого сюжета, которые вы уже видели на сценах и киноэкранах не обещают интересного развития событий. Однако, это не про эту историю. Деньги, любовь и счастье - вот главные ставки в этой бескомпромиссной игре. Зрителей ждет детективный сюжет с трагикомичным уклоном.
Францобель "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ"
Дата, время - 18, 25 марта в 19:00
Жанр - свободная венская комедия, но не Шекспир
Зал - Каминный
Язык - украинский
Продолжительность - 150 минут
Австрийский авангардный драматург сделал свою версию известной шекспировской комедии. Он поселил Катарину и Петруччио в современном европейском городе, заставил их петь любимые хиты и говорить на темы, интересующие нас с вами.
ПРЕМЬЕРА! Томас Арцт "GRILLENPARZ И ХОР СВЕРЧКОВ"
Дата, время - 19, 20 марта в 19:00
Жанр - трагикомический фастнахтшпили для взрослых
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 90 минут
Австрийская фирма организует традиционный корпоратив, празднование которого ежегодно проходит на природе. Гора Grillenparz, лес, ручей - это то, что так привлекает инвесторов, которые приглашены для подписания Соглашения и торжественного угощения. В прошлом году фирма также собиралась на корпоративном мероприятии. Все были одеты в карнавальные маски. Но гуляния закончилось ужасным преступлением. Забыть, стереть из памяти, только бы никто не вспомнил и не узнал правды!
Жан-Батист Мольер "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ"
Дата, время - 21, 22 марта в 19:00
Жанр - комедия
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 135 минут
Последняя «выдумка» Мольера. Веселая, яркая, жизнерадостная спектакль - феерия с песнями, танцами, неожиданными комическими эффектами. Удивительное сочетание классики и современности в режиссуре и музыке.
Франсис Вебер "СЛУЧАЙ В ОТЕЛЕ ДЮ КОМЕРС"
Дата, время - 26, 27 марта в 19:00
Жанр - французский детективно-эксцентрическая комедия в 2 действиях
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 140 минут
Ряд забавных недоразумений, приключений и курьезов. Неожиданные повороты сюжета и многое другое. Автор пьесы - популярный французский драматург ХХ столетия Франсис Вебер, по сценариям которого было снято множество комедий с самыми известными комиками мира.
Шницлер "ФАТАЛЬНЫЙ ФЛИРТ ИЛИ ЗАБАВЫ"
Дата, время - 27 марта в 19.00
Жанр - любовные игры в стиле декаданс
Зал - Каминный
Язык - украинский
Продолжительность - 140 минут
Ни к чему не обязывающий флирт и веселые розыгрыши и забавы. Но герои этой истории настолько увлечены, что даже не замечают, когда веселые шалости заканчиваются. То, что начиналось весело, приводит их к гибели и сломанных судеб ...
Панас Саксаганский "ШАНТРАПА"
Дата, время - 28, 29 марта в 19:00
Жанр - шутка в одном действии
Зал - основной
Язык - украинский
Продолжительность - 90 минут
Веселая музыкальная, зажигательная представление о театре и актерах. В шутливой форме подаются "кулисы" провинциальной театральной труппы.
Спектакль театра Theatr Druga Strefa (Варшава, Польша)
Славомир Ковальский "ПУАНТЫ"
Дата, время - 31 марта в 19.00
Жанр - моноспектакль-балет
Зал - основной
Язык - польский
Это не просто история жизни танцовщицы от первого класса хореографической школы к вершинам сценической карьеры, это захватывающая история о пути к осуществлению заветной мечты маленькой девочки, которая пожелала стать балериной. Украшением постановки стали отрывки из знаменитых балетов и хореографические миниатюры на музыку известных композиторов.