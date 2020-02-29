MONATIK, TAYANNA и солистка The Hardkiss озвучили героев мультфильма "Тролли 2"

Анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне" от DreamWorks Animation представил яркую команду звезд украинского дубляжа. У каждого свой характер и свой собственный музыкальный стиль.

Итак, хитмейкер MONATIK озвучил принца Ди, голосом Юлии Саниной, солистки группы The Hardkiss, заговорила королева Барб, DANTES (Владимир Дантес) подарил голос королю Тролексу, а TAYANNA - Дикой Дикси.

"Герой пришелся по душе еще во время кастинга. Во-первых, Музыка! Я обожаю музыку в стиле фанк и часто вдохновляюсь ею при создании собственного репертуара. Во-вторых, я очень люблю Андерсона Пака, который озвучил принца Ди в оригинальной версии анимации. Дубляж - процесс непростой, потому что ты должен полностью перевоплотиться в своего персонажа, даже двигаться, как он. Но это одновременно и крутой челлендж! В течение всего рабочего процесса мне невероятно импонировало настроение, музыка и песни героя, ведь принц Ди дарит витамин D. Для нашей семьи анимация "Тролли" - одна из самых любимых историй. Мы с сыновьями знаем наизусть, пожалуй, каждую песню, которая звучит там. Надеюсь, дети будут поражены услышав мой голос в новой части", - поделился впечатлениями MONATIK.

Юлия Санина была в восторге от своей героини: "Какая же она сумасшедшая! Барб - это где-то мое альтер-эго, она искренне верит, что рок спасет мир, и ее цель доказать это всем вокруг. Правда, методы выбирает несколько грубые, но впоследствии понимаешь, что на самом деле она хорошая девочка, которая просто запуталась. Внешне моя героиня немного на меня подобная: яркая, дерзкая и всегда готова к экспериментам и новым образам".

Король Тролекс - дебют в дубляже для певца Владимира Дантеса. Новый опыт подарил множество ярких впечатлений: "Я давно хотел попробовать поработать в дубляже анимации, потому что сам обожаю мультики и смотрю все новые релизы. И тут такая возможность! Что может быть круче, чем дублировать короля техно?! Тролекс драйвовый, стильный, яркий, и, что самое важное, он всегда на позитиве. Правитель заботится о своих подданных и излучает добро. Девиз моего героя такой, как у меня - семья, любовь и музыка. Работа в проекте была настоящим вызовом, особенно необычный для меня вокал. Я выкладывался на все 100%. Всех приглашаю в кино, пусть ритм зажжет вас!".

"Я обожаю работать с анимацией - это так увлекательно! В повседневной жизни мы с сыном постоянно имитируем голоса, примеряем на себя необычные и интересные роли и не пропускаем ни одной премьеры мультиков. С Дикси у нас много общего: она волевая, талантливая и стремительно-смелая девушка, которая вас точно удивит. А еще она стильная красавица и очень одаренная исполнительница кантри. Признаюсь честно, во время работы немного нервничала, ведь не знала, удастся настроить тембр голоса на нужную тональность, потому что кантри - непростой музыкальный стиль. Искренне надеюсь, что мне это удалось", - прокомментировала TAYANNA.

В украинский прокат мультфильм "Тролли 2: Мировое турне" выходит 19 марта.

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