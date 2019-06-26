Полуобнаженная Астафьева снялась в чувственной фотосессии

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми пикантными снимками.

На фото, опубликованных в Instagram, 33-летняя знаменитость прикрывает обнаженное тело белой тканью. Снимки получились сексуальными, но при этом невероятно нежными и чувственными.

Автором пикантых кадров выступила известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

В комментариях к снимкам поклонники рассыпались в комплиментах, называя Дашу невероятно красивой и сексуальной.

"Вы прекрасна", "Леди", "Как солнышко", "Нежность", "Даша, вы очень сексуальная девушка", "Очень красиво и нежно", "Какая же вы красивая", - восхищаются фанаты.

Недавно Даша Астафьева прокатилась в киевском метро. В подземку певица спустилась в скромном образе: в белом платье миди в черный горох, поверх которого надела пояс-корсет, и туфлях на невысоком каблуке

Ранее Даша Астафьева показала пикантное видео со съемок. В кадре певица в сексуальном платье с открытой спиной эротично двигается вдоль стены, показывая всю красоту своего тела.

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