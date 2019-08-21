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Маникюр на осень: 10 свежих идей дизайна для коротких ногтей

Лучшие новинки осеннего маникюра

среда, 21 августа 2019, 16:56
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Приближается осень, а значит - самое время узнать, что предлагают нам мастера ногтевого сервиса в новом сезоне. На смену яркому дизайну приходят спокойные и приглушенные оттенки.

Модный маникюр осень 2019 вполне может повторять окружающие вас оттенки в природе, характерные для этой поры года. Они могут работать как сольно, так и в команде. Осенние оттенки можно сочетать между собой или разбавлять различными рисунками. Оранжевый, винный, приглушенный желтый, коньячный, зеленый, баклажанный - всю эту палитру можно включить, выполняя маникюр 2019. Примеры осеннего маникюра смотрите в подборке The Lime.

Маникюр осень 2019: тренды и тенденции модного дизайна ногтей

Чтобы сделать красивый дизайн, вовсе не обязательно иметь длинные ногти. Осенний маникюр на короткие ногти вполне может выглядеть стильно и современно. К тому же, у такого маникюра есть свои плюсы. Во-первых это очень удобно в повседневной жизни, а во-вторых темные тона, характерные для осеннего периода, смотрятся эффектней на коротких ногтях.

В этом осеннем сезоне снова актуален и маникюр в пастельных тонах. Приглушенные нюдовые цвета уже давно укрепили свои позиции среди модниц, ведь они делают образ более женственным и натуральным. А естественность - главный тренд 2019 года. Нейтральная палитра будет уместна для любого случая и будет гармонировать с любым образом.

Нейтральный нюдовый тон можно дополнить цветовыми акцентами и создать оригинальный и модный дизайн. Правда, за маникюром в пастельных тонах стоит чаще ухаживать, так как он сильно загрязняется. Особенно это касается нюдового дизайна в матовом исполнении.

  • Ранее The Lime собрал для вас самые свежие и креативные идеи маникюра, от которых вы не сможете отказаться этим летом.
  • А также рассказал о некогда популярном французском маникюре, который снова в строю современных трендов.

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