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Мила Кунис сменила цвет волос: как теперь выглядит голливудская звезда из Украины

Актриса пополнила ряды звездных блондинок

четверг, 26 сентября 2019, 16:56
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Знаменитые красавицы массово начали менять имидж. На днях новую прическу показала Моника Беллуччи, а теперь неожиданный образ спешит представить Мила Кунис.

Актриса, которая всегда была верна своему темному цвету волос, рискнула перекраситься в платиновый блонд. К тому же Кунис решила добавить в прическу яркий акцент, сделав кончики изумрудного цвета. В новом образе голливудскую красавицу с украинскими корнями подловили на одной из улиц Лос-Анджелеса, пишет E! News.

Для прогулки Мила выбрала полосатую футболку с длинным рукавом и узкие джинсы. На ее голове была бейсболка, а волосы собраны в небрежный пучок.

Напомним, Мила Кунис родилась в Черновцах и прожила там до восьми лет. Потом семья актрисы эмигрировала в США. В 2015 году она вышла замуж за актера Эштона Катчера, с которым воспитывает двоих детей: 4-летнюю дочь Уайетт и 2-летнего сына Дмитрия.

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