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Маникюр ведьмы и мертвеца: креативный дизайн ногтей на Хэллоуин: фото

Самые оригинальные варианты дизайна ногтей на страшный праздник

четверг, 17 октября 2019, 19:00
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Совсем скоро наступит самый страшный праздник года - Хэллоуин. Конечно, сам по себе этот день ничем страшным не отличается, ведь весь его жуткий антураж - это просто костюмы и маскарад. Но вот поиск образа может превратиться в настоящий кошмар. Чтобы вам было проще придумать вариант яркого маникюра под свой наряд, мы собрали самые оригинальные идеи в этом материале.

Для любителей страшилок хорошо подойдут варианты маникюра с персонажами страшных фильмов. Также отлично будут смотреться ногти с эффектом "крови", зомби-дизайн с кладбищенскими силуэтами, арт в стиле мексиканского культа Санта Муерте с жуткими черепами и контрастными цветами.

Для тех же, кто не очень любит подобный "мрачняк" есть идеи более доброго и милого маникюра на Хэллоуин. Например, можно украсить свои ногти симпатичными привидениями, веселыми тыковками, аккуратными паутинками, летучими мышами или черными котятами.

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