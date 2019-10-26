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У каждого свое видение красоты: "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли она пластику

Анастасия Суббота раскрыла правду о своей внешности

суббота, 26 октября 2019, 10:09
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Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота рассказала о своем отношении к пластическим операциям, а также призналась, прибегала ли она к подобным процедурам.

По словам девушки, у нее все натуральное. "У меня даже нет наращенных ресниц, ногтей и всего остального", - рассказала красавица "КП" в Украине".

Анастасия также признается, что ничего не имеет против "силиконовых" красавиц, отмечая, что в современном мире "обращают внимание на разных женщин".

"У каждого свое видение красоты, мира и понятия о красоте. Если раньше люди были больше за натуральную красоту, то сейчас обращают внимания на разных женщин. Я за натуральную красоту. Но если у кого-то силиноковая грудь, то почему-бы и нет. Это их выбор. Я считаю, что они могут участвовать в конкурсах красоты. Мы же не знаем всей истории, может она себе сделала грудь, или у нее были явные недостатки", - говорит Суббота.

Напомним, что финал конкурса красоты состоялся вечером 24 октября в Киеве. Анастасия Суббота получила титул "Мисс Украина Вселенная 2019" и возможность представить Украину на крупнейшем международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2019", финал которого состоится 8 декабря в США.

Анастасии 26 лет и родом она из Запорожья. Девушка давно работает профессиональной моделью, хотя она получила образование веб-дизайнера. Кроме того, Суббота увлекается хореографией, спортивной гимнастикой, рисованием и рыбалкой.

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