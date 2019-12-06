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Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон

Как красиво и легко накраситься на праздник

пятница, 6 декабря 2019, 19:00
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Совсем скоро наступит Новый год 2020. Вы уже придумали, в каком образе хотите его встретить? Чтобы ваш лук был самым красивым и актуальным, мы подобрали лучшие варианты макияжа, который можно легко и быстро сделать своми руками.

Праздничный и красивый мейкап совсем не обязательно должен делаться профессионалами. Конечно, вы можете пойти в салон красоты и попросить мастера сделать макияж за вас. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или вам просто интересно попробовать создать свой образ самостоятельно, мы расскажем вам, какие варианты можно выбрать.

Для начала рассмотрим варианты с блестками. Чтобы придать обычному макияжу праздничную нотку, можно добавить немного глиттера на внутренние уголки глаз. Эта простая хитрость сразу же сделает ваш лук более ярким.

Также можно использовать блестящую подводку, она бывает самых различных оттенков, поэтому каждый может найти тон, который ему подходит. Такой элемент отлично подчеркнет ваши глаза.

Если вы хотите сделать акцент на губах, выберите сверкающий блеск для губ. Его можно нанести как на помаду, так и без нее. Но помните, что при использовании яркой помады макияж глаз должен быть нейтральным. Делать акцент сразу на двух участках лица - дурной вкус.

Чтобы ваша кожа выглядела сияющей и по-голливудски идеальной, используйте следующие продукты: праймер для создания идеально ровного "холста", тональный крем на свое усмотрение, хайлайтер в уголках глаз, над верхней губой и на скулах и бронзер, которым можно сделать лицо более загорелым без создания неестественного эффекта.

Если вам нравятся совсем яркие праздничные луки, можете использовать в своем макияже накладные ресницы. Даже на самом простом мейкапе они создадут эффект выразительности. Маленькая хитрость: чтобы ресницы было проще приклеить, их можно разрезать на небольшие кусочки. Ну а место, где они будут приклеены, можно легко скрыть черной подводкой для глаз.

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