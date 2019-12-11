Настя Каменских сделала очередное селфи в ванной - нового ничего, но такой фигуре снова завидуют

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, часто делится с поклонниками кадрами откровенного характера. Недавно артистка показала сексуальные танцы на пляже, а сегодня похвасталась фигурой на новом селфи.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Настя позирует в черном нижнем белье, слегка приспустив штаны. Пикантный снимок сделан в ванной комнате.

Всего за несколько часов фотография певицы собрала около 200 тысяч лайков и эта цифра продолжает стремительно расти. Поклонники оставляют комплименты под снимком, отмечая ее постройневшую фигуру.

"Шикарно выглядишь", "Невероятно красивая", "Супер фигура, секси", "Похудела, молодец", "Настюша ты сексуальная и милая, фото просто космос", "Прекрасная фигура", - восхищаются фанаты под постом Насти.

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), показала соблазнительное фото в купальнике, сделанное во время путешествия супругов в Майами.

Тина Кароль продолжает удивлять многочисленную армию своих поклонников, публикуя кадры, которые от нее никто не ожидал. На этот раз артистка разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в бюстгальтере черного цвета, подчеркивающем ее роскошную грудь.

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