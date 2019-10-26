Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает с мужем Потапом в Мексике, продолжает радовать фанов яркими моментами с отпуска.

Артистка показала, что просто лежать на пляже - скучно для нее, поэтому она решила устроить танцы прямо на песке. Этот момент Настя сняла на видео, а ролик выложила в своем Instagram.

На кадрах певица в откровенном бикини черного цвета сексуально двигается под музыку. Волосы Каменских распущены, а в руках у нее - кокос.

Поклонники не смогли пройти мимо ролика и принялись бурно обсуждать фигуру Насти. Кто-то называет тело певицы шикарным, а кто-то считает, что ей не мешало бы еще похудеть.

"Шикарная", "Идеальная фигура", "Красотка", "Очень красивая фигура", "Классное тело", "Шикарные бедра", "Где талия?", "Опять набирает вес", "Худеть надо", "Похудеть бы тебе Настя! Как-то не эстетично смотрится", - пишут комментаторы.

В Мексике также отдыхает популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с мужем и 15-летней дочерью Наной. Яркими снимками в купальнике знаменитость делится на своей странице в Instagram.

Также смотрите на The Lime клип Насти Каменских к треку Elefante. Новая песня NK - микс украинских мотивов с бодрыми ритмами Латинской Америки. Клип к нему - сплошные метаморфозы в стиле Mozgi Entertainment. Кстати, без Потапа в клипе тоже не обошлось.

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