Ей точно 53? Холли Берри поразила фанов безупречным прессом

Американская актриса Холли Берри, которой недавно исполнилось 53 года, впечатлила поклонников своей фигурой и кубиками пресса.

Звезда фильмов "Бал монстров" и "Люди Икс" показала в Instagram свою тренировку и результат своих усилий. Актриса призналась, что достигла заветной мечты и обрела пресс, к которому она давно стремилась.

"Нет ничего лучше, чем поставить цель и достичь ее. Одна из них – кубики на животе. Я наконец-то их получила и с трудом в это верю! Я призываю вас поставить себе планку! Какова ваша цель в фитнесе? Поднимайте планку выше, чем нужно, делитесь своими целями в комментариях и не сходите с пути их достижения. Работа будет нелегкой, но результат стоит каждой потраченной секунды", – написала Холли.

Чтобы поддерживать себя в форме, Холии Берри не только регулярно посещает спортзал, но также следит за питанием и занимается йогой.

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