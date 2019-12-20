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Прическа на Новый год своими руками: 10 идей красивых и простых укладок дома

Как сделать роскошную прическу без похода в салон

пятница, 20 декабря 2019, 19:00
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Новый год уже совсем близко! Вы уже знаете, какой образ выберете и какую прическу сделаете для этого праздника? Мы решили помочь вам сделать выбор. И подобрали лучшие варианты причесок и укладок, которые можно сделать своими руками, не тратя лишние деньги на салоны красоты.

Начнем с классики. Практически для любой длины волос, кроме совсем короткой, отлично подойдет гладкая укладка. Выровняйте волосы утюжком, подровняйте кончики - и образ готов. Но помните, что важно сделать все аккуратно, используя средства для защиты волос и качественный лак для укладки. Только так вы получите идеальный результат.

Также при помощи утюжка вы можете сделать небрежные "пляжные" локоны. Такую прическу можно также собрать в красивый хвостик, небольшой пучок или даже сделать вечернюю прическу, используя красивые заколки.

Для длинных волос идеально подойдет "голливудская" завивка. Чтобы получить такой эффект, нужно закручивать волосы на плойку, отворачивая пряди от лица. Также стоит использовать плойку-конус, она лучше справится с задачей. Если обычные кудри вам не особо интересны, можно сделать из них роскошный высокий хвост или свободную косу.

Для коротких волос отличным вариантом будет ретро-стиль. Для создания такого образа нужно просто смазать волосы гелем и аккуратно причесать, формируя гладкую форму.

Ну а обладательницы коротких стрижек, которые хотят выделиться, могут сделать яркий ирокез или его подобие, используя гель. Также эту прическу можно украсить цветным лаком для волос.

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