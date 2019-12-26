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Как не переборщить с макияжем на Новый год: 5 плохих примеров

Как не нужно краситься на праздник

четверг, 26 декабря 2019, 19:00
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Далеко не все умеют краситься профессионально. Но даже при домашнем макияже очень важно учитывать некоторые детали, чтобы образ выглядел аккуратно и стильно. В этом материале мы расскажем вам об ошибках, которых следует избегать, чтобы выглядеть красиво и элегантно.

Акцент на глаза и губы

Самая большая ошибка в макияже - акцент сразу на две области лица. Это смотрится вульгарно и кустарно, даже если все выполнено в идеальной технике. Лучше выберите какую-то одну деталь, на которую хотите обратить внимание. А остальной макияж сделайте нейтральным.

Неправильный подбор цветов

Слишком темный тональный крем, неподходящая помада, плохо совместимые между собой тени и румяна... Все это может испортить любой образ. Лучше всего проверять все средства перед покупкой. И делать это нужно не на тыльной стороне ладони, как многие ошибочно считают, а на шее или внутренней стороне запястья.

Также помните, что белокожим девушкам лучше подойдут более теплые тона. А более смуглым, наоборот, можно использовать цвета холодного спектра. Именно таким способом нужно гармонизировать цветовую температуру вашего образа, чтобы не выглядеть слишком ярко или слишком бледно.

Слишком длинные ресницы

Огромные ресницы уместны на сцене или фотосессии, но в реальной жизни, даже на празднике, они смотрятся пошло и безвкусно. В наше время существуют очень красивые техники наращивания, которые позволяют добиться естественного пышного эффекта. Также накладные ресницы можно слегка подстричь, чтобы они выглядели аккуратнее. А километровые искусственные "веера" лучше оставим куклам.

Неаккуратная помада

Даже если ваша помада идеально подходит вам по оттенку, неаккуратный контур может все испортить. Чтобы помада легла хорошо, нужно обязательно использовать скраб перед нанесением макияжа. Также после скраба губы нужно увлажнить бальзамом.

Затем следует нанести контурный карандаш, немного растушевать его от краев к центру, и только после этого нанести помаду. Делать это нужно кисточкой или аппликатором, также можно легко растушевать цвет пальцем. Ну а для того, чтобы помада не отпечатывалась на бокале, щеках ваших друзей и так далее, следует немного промокнуть губы бумажной салфеткой или слегка припудрить.

Кривые стрелки

Широкие и длинные стрелки давно вышли из моды, уступив место аккуратным и маленьким. Они гораздо лучше подчеркивают глаза, также такой вариант выглядит более современно. Но, в любом случае, какой стиль стрелок вы бы ни выбрали, они должны быть ровными и аккуратными. Ничто так не портит образ, как кривая подводка.

Чтобы выровнять стрелки, можно использовать зубочистку. Намотайте на нее немного ваты, смочите жидкостью для снятия макияжа и исправьте все неровности.

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