Классика, но креативная: 10 стильных идей маникюра в черно-белых цветах

Классика никогда не выходит из моды. Это утверждение касается не только одежды и причесок, но и маникюра. В этом материале мы поделимся с вами самыми стильными и необычными вариантами дизайна ногтей, выполненного всего в двух классических цветах - черном и белом.

Черно-белый маникюр идеально подойдет как для повседневной носки, так и для какого-то особого события. Такой дизайн будет уместно смотреться и с обычной одеждой, и с деловым костюмом, и с вечерним платьем.

Начнем с самых простых вариантов дизайна. Можно сделать так называемый обратный френч, когда краешек или же большая часть ногтя покрывается темным лаком. Также хорошо смотрится вариант маникюра, в котором ногтевые пластины просто покрыты однотонным белым и черным лаком по очереди.

Еще одна простая идея для монохромного маникюра - стразы. Просто накрасьте ногти черным или белым лаком, нанесите по капельке специального клея на каждый ноготь и приклейте блестящие камушки или другие подобные украшения на ваш вкус.

Хорошо смотрятся в черно-белой гамме различные блестки, ими тоже можно немного разнообразить общий классический стиль. Также в тренде геометрия, поэтому любые узоры из прямых линий, треугольников, квадратов и так далее будут смотреться модно и актуально.

Для более неформального образа можно выбрать самоклеющиеся железные бусинки и различные яркие узоры. Например, хорошо в черно-белом маникюре выглядят нарисованные перья.

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Еще один интересный ход - пробелы. Например, в геометрическом маникюре вы можете часть ногтя окрасить белым лаком, часть черным, а между ними оставить пустое пространство.

Если вы любите более сложные узоры, выбирайте дизайны с тенями и градиентом. Такую работу сможет выполнить только опытный мастер, но зато выглядит подобный маникюр как настоящее произведение искусства.

Если вам по душе минимализм, выбирайте монохромный простой маникюр с тонкими контрастными линиями. Такой рисунок зрительно делает руки более женственными и нежными.

И, конечно же, нельзя не упомянуть о тренде, который остается актуальным уже несколько лет подряд - маникюр в стиле "мрамор". Такие узоры идеально подойдут под любой наряд. Также их достаточно просто сделать самостоятельно, ведь они не требуют идеальной аккуратности и четкости выполнения. А смотрятся при этом на все 100.

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