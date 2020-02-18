Маникюр на месяц: как сохранить дизайн ногтей и отложить поход в салон

Наверняка многие девушки сталкиваются с одной и той же проблемой - вроде бы совсем недавно были в салоне, а ногти уже снова начинают выглядеть неаккуратно и не идеально. Что же делать, чтобы сохранить хорошее состояние ногтей и красоту дизайна как можно дольше? Об этом мы расскажем в этом материале.

Начнем с ухода. Очень важно регулярно увлажнять руки, особенно в холодную погоду. Не забывайте пользоваться кремом для рук минимум дважды в день. Желательно вообще носить его с собой и использовать понемногу после каждого мытья рук.

Еще одна хитрость для тех, кто занимается домашней работой - перчатки. Если вы моете посуду, делаете уборку, занимаетесь приготовлением пищи, ваши ноготки страдают. Может начать трескаться лак, пересыхать кожа, появляться заусенцы и так далее. Чтобы этого не происходило, приучите себя делать домашние дела в перчатках. Сначала будет непривычно, но зато вы сможете гораздо меньше травмировать свой маникюр.

Делайте небольшую коррекцию. Для этого вам понадобятся острые маникюрные ножницы, деревянные палочки для кутикулы, масло для кутикулы и мягкая пилочка. Аккуратно размягчайте кутикулу маслом, затем отодвигайте ее палочкой и срезайте маникюрными ножничками.

Также следует немного подпиливать ногти время от времени, чтобы на них не было острых углов, которые могут привести к трещинам. Помните, что маникюрные инструменты обязательно должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Например, ножницы требует обязательной заточки.

Также дольше сохранить красивый маникюр поможет обычный прозрачный лак. Просто покройте ваши ногти одним или двумя прозрачными слоями, и увидите, как они сразу же приобретут обновленный и свежий вид.

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