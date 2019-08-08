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38-летний Маколей Калкин высмеял новый фильм "Один дома" забавным фото

Шутка настолько понравилась фолловерам Калкина, что тут же стала мемом

четверг, 8 августа 2019, 13:46
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Американский актер Маколей Калкин, звезда фильма "Один дома", потроллил идею компании Disney переснять культовую рождественскую картину.

На личной странице в Twitter 38-летний Калкин показал себя на диване в окружении грязной посуды. Так, по словам актера, и будет выглядеть нашумевший "ребут" фильма "Один дома".

"Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", - написал под снимком актер.

Фото облетело соцсети и различные паблики, собрав более 400 тыс. лайков и десятки тысяч репостов. Шутка настолько понравилась фолловерам Калкина, что тут же стала мемом.

В одном из постов Калкин также обратился к Disney с предложением взять его на главную роль.

Напомним, в компании Disney решились взяться за ремейки фильмов, которые сегодня уже называют классикой. Так, новую жизнь подарят картинам "Один дома" и "Ночь в музее". Рассматриваются варианты переснять и такие проекты как "Дневник слабака" и "Оптом дешевле". Картины переснимут специально для платформы Disney+, запуск которой ожидается уже 12 ноября.

  • Шоураннеры сериала “Игра престолов” Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс подписали многолетний контракт на создание фильмов и сериалов для Netflix. По некоторой информации, сделка обошлась сервису в $200 миллионов.
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