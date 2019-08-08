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Выставка для убийцы: в США показали рисунки и вещи Чарльза Мэнсона

Выставку приурочили к премьере фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

четверг, 8 августа 2019, 13:34
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Новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” возбудил интерес публики к Чарльзу Мэнсону - лидеру секты “Семья”, члены которой совершили серию жестоких убийств по его приказу. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что в августе в Лос-Анджелесе открывается выставка, кураторы которой собрали рисунки, картины и памятные вещи преступника.

Чарльз Мэнсон был приговорен к девяти пожизненным срокам за ряд преступлений, среди которых - убийство находившейся на 9 месяце беременности актрисы Шэрон Тейт в 1969 году. В фильме Тарантино показано лето, предшествующее трагедии, а среди его героев - как сама Тейт (Марго Робби), так и Мэнсон (Дэймон Херриман).

Выставку “Однажды в 1969-м” приурочили к премьере фильма. Посетителей пригласили изучить “хаотичный мир человека, который стал символом анархии и воплощенного зла”. В экспозицию включили артефакты, “созданные после убийств”, в том числе рисунки, которые Мэнсон сделал в тюрьме.

«Это одна из тех историй, которую нельзя игнорировать, - считает владелец галереи Lethal Amounts Дэнни Фуэнтес. - Она изменила наш взгляд на человечество”.

Среди представленных материалов - газеты и журналы, освещающие убийства; оборудование из кинотеатра “Спан”, где жил Мэнсон и его последователи; обширная коллекция музыкальных произведений Мэнсона, включая фрагменты разбитой гитары. Кроме того, коллекционер Бен Гурецки предоставил галерее работы Мэнсона, которые никогда не выставлялись на всеобщее обозрение.

Фуэнтес, выросший недалеко от резиденции Лос-Фелис, где произошли убийства 69-го года, признает противоречивый характер выставки, но надеется, что посетители уйдут с более глубоким пониманием места Чарльза Мэнсона в культуре.

“Вы должны принять реальность такой, как она есть. Вы не можете игнорировать детали только потому, что это ужасно”, - сказал он.

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