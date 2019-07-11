О персонаже смертельной интернет-игры школьников Момо снимут хоррор

Главная героиня смертельной интернет-игры Момо, которая ранее распространилась среди подростков через мессенджер WhatsApp, станет персонажем фильма ужасов.

Образ матери-птицы был основан на скульптуре японского художника Кейсуке Айсо, которую презентовали в художественной галерее Vanilla Gallery в Токио. Персонаж стал вирусным в сети и получил имя Момо. Еще позже образ монстра отправился пугать детей по всему миру. Теперь же, как пишет Deadline, возродить Момо на экране решила кинокомпания Orion Pictures совместно с Vertigo Entertainment. В основу сюжета войдут проделки монстра с детьми в сети.

Согласно источнику, в проекте примут участие продюсеры Такасигэ Итисэ и Рой Ли, на счету которых картины "Звонок", франшиза "Проклятье" и новая экранизация романа Стивена Кинга "Оно", которая стала самым кассовым хоррором в истории Голливуда.

Ожидается также, что авторы картины расширят историю персонажа, так как изначальный образ Момо основан на легенде об убумэ - призраке женщины, которая умерла при родах. Название у проекта пока нет.

Напомним, суть игры Момо сравнивали с не менее опасной игрой "Синий кит". Ее суть заключалась в том, что анонимный куратор присылает участнику жуткие фотографии с элементами насилия, а затем предлагает выполнять различные экстремальные задания с риском для жизни и психики. Изображение Момо администраторы опасной игры использовали в качестве аватарки.

По одной из версий, именно игра Момо стала причиной самоубийства 12-летней девочки в Аргентине. По данным полиции, за несколько минут до суицида она записала себя на видео. Следователи предполагают, что кто-то подтолкнул ее к этому.

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