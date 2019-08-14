Дочь Кошевого поборется за право представлять Украину на детском Евровидении-2019: видео песни

Объявлены финалисты Нацотбора на детское Евровидение-2019. За право представлять Украину на конкурсе поборются 10 юных вокалистов, среди которых и дочь известного украинского шоумена, актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - 11-летняя Варвара.

Об этом сказано на сайте "UA:Суспільне". Кошевая подготовила для конкурса песню под названием "Диво в розмаїтті" (видео смотрите ниже).



В финал также вышли Валерия Христюк (Переяслав-Хмельницкий), София Иванько (Киев), Алиса Чиджан (Харьков), Александр Балабанов (Киев), Полина Писарцова (пгт Дергачи, Харьковская область), Мария Ткачук (село Гатное, Киевская область), Ангелина Теренникова (Вышгород, Киевская область), Евангелина Замула (Киев) и победитель проекта "Голос.Діти" на канале "1+1" Александр Зазарашвили (Ивано-Франковск).

Представителя Украины на конкурсе будут выбирать певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, исполнительница Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор TanyaSha.

Финал детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в городе Гливице (Польша).

Варвара Кошевая дважды принимала участие в вокальном шоу "Голос.Діти". А в феврале 2017-го выиграла гран-при международного фестиваля-конкурса талантов "Украина объединяет мир", исполнив победную песню крымскотатарской певицы Джамалы "1944".

Помимо вокала девочка также увлекается танцами и рисованием. "Всю мою жизнь меня окружают очень творческие люди, потому что я родилась в творческой семье. Моя мама - артист балета, а папа - актер. Я хочу принять участие в детском Евровидении, потому что этот конкурс может исполнить две мои самые заветные мечты: стать известной певицей и прославить Украину на весь мир", - говорит Варя в видеовизитке.

Песни всех финалистов Нацотбора на детское Евровидение-2019:

Варвара Кошевая - "Диво в розмаїтті"

Валерия Христюк - I will shine

София Иванько - "Коли здається"

Алиса Чиджан - "Новий день"

Александр Балабанов - Power in You

Полина Писарцова - My friend

Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...)

Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки)

Ангелина Теренникова - Fly away

Евангелина Замула - "Малю You"

К участию в детском песенном конкурсе Евровидение не допустят юных вокалистов, которые уже успели выступить в России. Такое решение, очевидно после скандала с исполнительницей MARUV по итогам национального отбора на конкурс, приняли в НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), которая является национальным вещателем и определяет правила отборочного этапа.

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