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Комик "95 Квартала" высмеял нелепость популярного лоукостера: видео из аэропорта

Как отметил юморист, видео хорошо передает суть многих процессов в стране

пятница, 16 августа 2019, 13:45
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Сценарист и комик студии "Квартал 95" Валерий Жидков высмеял нелепый случай в аэропорту, который снял на камеру.

На личной странице в Instagram он опубликовал короткое видео с пассажирами компании WizzAir, которым по неизвестной причине предложили пройти по "рукаву" не к самолету, а к трапу, ведущему вниз к площадке. Далее с нее же подняться по очередному трапу на борт самолета.

"Тут нужно объяснять. Люди из "рукава" спускаются по трапу, чтобы потом, по другому трапу подняться в самолет. Мне кажется, это описывает половину процессов, происходящих сегодня в стране. Рациональность? Нет, не слышал", - написал под роликом Жидков.

Ролик в профиле "кварталовца" собрал более 15 тыс. просмотров. Фолловеры Жидкова также принялись шутить на эту тему: "А где автобус между трапом и самолетом?", "При Порошенко такого не было", "Ходить полезно", - посмеялись в комментариях к ролику.

Причины, по которым авиакомпании пришлось садить на борт пассажиров столь необычным образом, до сих пор остаются неизвестными.

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