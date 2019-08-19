RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Кто представит Украину на Детском Евровидении-2019: песня победительницы отбора

13-летняя София Иванько победила в финале Национального отбора на Детское Евровидение-2019

понедельник, 19 августа 2019, 13:59
читати статтю українською

Оргкомитет Национального отбора на Детское Евровидение-2019 определился с победителем, который представит Украину на 17-м песенном конкурсе в Польше. Среди 10 юных финалистов жюри остановило свой выбор на 13-летней киевлянке Софии Иванько.

София участвовала в пятом сезоне вокального проекта “Голос. Діти”, но не дошла до финала. В Национальном отборе на Детское Евровидение девочка была в команде Джамалы. Песня, которую она подготовила для конкурса, называется “Коли здається”.

София Иванько трижды пыталась попасть на Детское Евровидение. В 2017 году ей удалось дойти до полуфинала, в 2018-м девочка попала в финал, а в 2019-м завоевала победу.

Детское Евровидение-2019 пройдет 24 ноября 2019 в развлекательном центре Arena Gliwice в польском городке Гливице. В нем участвуют 19 исполнителей в возрасте до 15 лет.

  • Ранее мы писали о том, что среди финалистов Национального отбора на детское Евровидение-2019 оказалась дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - 11-летняя Варвара.
  • К участию в детском песенном конкурсе Евровидение не допусят юных вокалистов, которые уже успели выступить в России. Такое решение, очевидно после скандала с исполнительницей MARUV по итогам национального отбора на конкурс, приняли в НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), которая является национальным вещателем и определяет правила отборочного этапа.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Комик "95 Квартала" высмеял нелепость популярного лоукостера: видео из аэропорта

Сценарист студии "Квартал 95" Валерий Жидков стал очевидцем забавной ситуации в аэропорту

Знаменитый кинозлодей Голливуда Дэнни Трехо приедет в Киев: подробности

21 и 22 сентября Дэнни Трехо встретится в украинской столице с поклонниками

Модель Эшли Грэм объявила о беременности: судя по видео, эту новость она скрывала не один месяц

Модель показалась на видео с немаленьким животом. Кого ждет знаменитость, пока не известно

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: