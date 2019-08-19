Кто представит Украину на Детском Евровидении-2019: песня победительницы отбора

Оргкомитет Национального отбора на Детское Евровидение-2019 определился с победителем, который представит Украину на 17-м песенном конкурсе в Польше. Среди 10 юных финалистов жюри остановило свой выбор на 13-летней киевлянке Софии Иванько.

София участвовала в пятом сезоне вокального проекта “Голос. Діти”, но не дошла до финала. В Национальном отборе на Детское Евровидение девочка была в команде Джамалы. Песня, которую она подготовила для конкурса, называется “Коли здається”.

София Иванько трижды пыталась попасть на Детское Евровидение. В 2017 году ей удалось дойти до полуфинала, в 2018-м девочка попала в финал, а в 2019-м завоевала победу.

Детское Евровидение-2019 пройдет 24 ноября 2019 в развлекательном центре Arena Gliwice в польском городке Гливице. В нем участвуют 19 исполнителей в возрасте до 15 лет.

Ранее мы писали о том, что среди финалистов Национального отбора на детское Евровидение-2019 оказалась дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - 11-летняя Варвара.

К участию в детском песенном конкурсе Евровидение не допусят юных вокалистов, которые уже успели выступить в России. Такое решение, очевидно после скандала с исполнительницей MARUV по итогам национального отбора на конкурс, приняли в НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), которая является национальным вещателем и определяет правила отборочного этапа.

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