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Стало известно, кто исполнит в Киеве гимн ко Дню Независимости: и это не Александр Пономарев

Торжественное мероприятие состоится 24 августа

среда, 21 августа 2019, 14:21
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В Киеве полным ходом идет подготовка к "Шествию Достоинства", которое запланировано на День Независимости Украины, 24 августа. К мероприятию готовится и украинская певица Тина Кароль, которая исполнит на шествии государственный гимн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов, опубликовав фрагмент с домашней репетиции. На кадрах ролика Тина Кароль акапельно исполняет гимн Украины.

"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости", - прокомментировал видео Орлов.

Несмотря на то, что артистом, которому чаще всего доверяли исполнять гимн Украины на торжественных мероприятиях является Александр Пономарев, выступить на шествии позвали не его.

Тина Кароль в свою очередь не стала скрывать восторга от того, что почетную миссию доверили именно ей. "Невероятно счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и родиной", - отметила певица.

  • Ранее стало известно, кто из украинских деятелей культуры выступит на торжественном шествии, режиссерами которого стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.
  • Пользователи Instagram активно обсуждают новые фотографии и образ первой леди Украины Елены Зеленской после длительной паузы, которая продлилась в ее аккаунте почти месяц. Сейчас же супруга президента Украины рассказала о встрече в столице иностранной гостьи.

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