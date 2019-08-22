На шоу "Танці з зірками" представили пары нового сезона

Вечером 21 августа на территории столичного ВДНХ прошла презентация участников нового сезона шоу "Танці з зірками". В рамках закрытой вечеринки, ведущими которой стали Юрий Горбунов и Владимир Завадюк, также впервые были объявлены пары.

Всего в новом сезоне "Танців з зірками" примут участие 14 пар. Их порядковые номера будут названы в рамках премьерного выпуска шоу уже 25 августа. А тем временем зрителям назвали имена профессиональных танцоров и их звездных партнеров.

Распределили участников шоу следующим образом:

Вице-чемпион мира в латиноамериканской программе танцев Макс Леонов и юмористка "95 Квартала" Елена Кравец

и юмористка "95 Квартала" Хореограф Юлия Сахневич и звезда проекта "Одруження наосліп", телеведущий Даниэль Салем

и звезда проекта "Одруження наосліп", телеведущий Танцор Евгений (Jay) Дмитренко и певица MARUV (Анна Корсун)

и певица Хореограф Лиза Дружинина и актер театра и кино Михаил Кукуюк

и актер театра и кино Хореограф Женя Кот и актриса Ксения Мишина

и актриса Танцовщица Аделина Дели и рэпер Полиграф Шарикoff (Серега)

и рэпер Танцор Дмитрий Дикусар и актриса студии Diesel шоу Виктория Булитко

и актриса студии Diesel шоу Хореограф и победительница предыдущего сезона Илона Гвоздева и телеведущий Владимир Остапчук

и телеведущий Некогда партнер Натальи Могилевской, танцор Игорь Кузьменко и поп-певица TAYANNA (Татьяна Решетняк)

и поп-певица Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Елена Шоптенко и актер Алексей Яровенко

и актер Чемпионка мира, гимнастка Анна Ризатдинова и танцор Александр Прохоров

и танцор Хореограф Яна Цибульская и шоумен, певец Dzidzio (Михаил Хома)

и шоумен, певец Танцор Валерий Шохин звезда проекта "Все буде добре", телеведущая Надежда Матвеева

звезда проекта "Все буде добре", телеведущая Чемпион Украины по бальным танцам Дмитрий Жук и телеведущая Людмила Барбир

Старт нового сезона шоу "Танці з зірками" на канале "1+1" ожидается уже в воскресенье, 25 августа. Согласно правилам проекта, победит лишь одна из 14 пар участников.

Ранее стало известно, что третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

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