На шоу "Танці з зірками" представили пары нового сезона

Вечером 21 августа на территории столичного ВДНХ прошла презентация участников нового сезона шоу "Танці з зірками". В рамках закрытой вечеринки, ведущими которой стали Юрий Горбунов и Владимир Завадюк, также впервые были объявлены пары.
Всего в новом сезоне "Танців з зірками" примут участие 14 пар. Их порядковые номера будут названы в рамках премьерного выпуска шоу уже 25 августа. А тем временем зрителям назвали имена профессиональных танцоров и их звездных партнеров.
Распределили участников шоу следующим образом:
- Вице-чемпион мира в латиноамериканской программе танцев Макс Леонов и юмористка "95 Квартала" Елена Кравец
- Хореограф Юлия Сахневич и звезда проекта "Одруження наосліп", телеведущий Даниэль Салем
- Танцор Евгений (Jay) Дмитренко и певица MARUV (Анна Корсун)
- Хореограф Лиза Дружинина и актер театра и кино Михаил Кукуюк
- Хореограф Женя Кот и актриса Ксения Мишина
- Танцовщица Аделина Дели и рэпер Полиграф Шарикoff (Серега)
- Танцор Дмитрий Дикусар и актриса студии Diesel шоу Виктория Булитко
- Хореограф и победительница предыдущего сезона Илона Гвоздева и телеведущий Владимир Остапчук
- Некогда партнер Натальи Могилевской, танцор Игорь Кузьменко и поп-певица TAYANNA (Татьяна Решетняк)
- Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Елена Шоптенко и актер Алексей Яровенко
- Чемпионка мира, гимнастка Анна Ризатдинова и танцор Александр Прохоров
- Хореограф Яна Цибульская и шоумен, певец Dzidzio (Михаил Хома)
- Танцор Валерий Шохин звезда проекта "Все буде добре", телеведущая Надежда Матвеева
- Чемпион Украины по бальным танцам Дмитрий Жук и телеведущая Людмила Барбир
Старт нового сезона шоу "Танці з зірками" на канале "1+1" ожидается уже в воскресенье, 25 августа. Согласно правилам проекта, победит лишь одна из 14 пар участников.
- Ранее стало известно, что третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
- Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.
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