RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

На шоу "Танці з зірками" представили пары нового сезона

Всего за победу в нем посоревнуются 14 пар участников

четверг, 22 августа 2019, 00:12
читати статтю українською

Вечером 21 августа на территории столичного ВДНХ прошла презентация участников нового сезона шоу "Танці з зірками". В рамках закрытой вечеринки, ведущими которой стали Юрий Горбунов и Владимир Завадюк, также впервые были объявлены пары.

Всего в новом сезоне "Танців з зірками" примут участие 14 пар. Их порядковые номера будут названы в рамках премьерного выпуска шоу уже 25 августа. А тем временем зрителям назвали имена профессиональных танцоров и их звездных партнеров.

Распределили участников шоу следующим образом:

  • Вице-чемпион мира в латиноамериканской программе танцев Макс Леонов и юмористка "95 Квартала" Елена Кравец
  • Хореограф Юлия Сахневич и звезда проекта "Одруження наосліп", телеведущий Даниэль Салем
  • Танцор Евгений (Jay) Дмитренко и певица MARUV (Анна Корсун)
  • Хореограф Лиза Дружинина и актер театра и кино Михаил Кукуюк
  • Хореограф Женя Кот и актриса Ксения Мишина
  • Танцовщица Аделина Дели и рэпер Полиграф Шарикoff (Серега)
  • Танцор Дмитрий Дикусар и актриса студии Diesel шоу Виктория Булитко
  • Хореограф и победительница предыдущего сезона Илона Гвоздева и телеведущий Владимир Остапчук
  • Некогда партнер Натальи Могилевской, танцор Игорь Кузьменко и поп-певица TAYANNA (Татьяна Решетняк)
  • Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Елена Шоптенко и актер Алексей Яровенко
  • Чемпионка мира, гимнастка Анна Ризатдинова и танцор Александр Прохоров
  • Хореограф Яна Цибульская и шоумен, певец Dzidzio (Михаил Хома)
  • Танцор Валерий Шохин звезда проекта "Все буде добре", телеведущая Надежда Матвеева
  • Чемпион Украины по бальным танцам Дмитрий Жук и телеведущая Людмила Барбир

Старт нового сезона шоу "Танці з зірками" на канале "1+1" ожидается уже в воскресенье, 25 августа. Согласно правилам проекта, победит лишь одна из 14 пар участников.

  • Ранее стало известно, что третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
  • Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Стало известно, кто исполнит в Киеве гимн ко Дню Независимости: и это не Александр Пономарев

Украинская певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Шествия Достоинства в День Независимости 24 августа.

Кто представит Украину на Детском Евровидении-2019: песня победительницы отбора

Детское Евровидение 2019 Украина - в отборе победила 13-летняя София Иванько с песней Коли здається

Комик "95 Квартала" высмеял нелепость популярного лоукостера: видео из аэропорта

Сценарист студии "Квартал 95" Валерий Жидков стал очевидцем забавной ситуации в аэропорту

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: