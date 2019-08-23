RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

MOZGI ко Дню Независимости запели на украинском: это история о светлом будущем через призму настоящего

В клипе музыканты решили показать реальную Украину

пятница, 23 августа 2019, 12:45
читати статтю українською

Группа MOZGI ко Дню Независимости Украины впервые запела на родном языке. В YouTube и на страницах в соцсетях музыканты презентовали символический трек "999", который назвали "посвящением Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с вкусной едой и самыми крутыми дорогами".

Новый трек коллектива - это некий рассказ о светлом будущем через призму настоящего. При этом, как уверяют в тексте музыканты, украинцам нужно лишь немного подождать.

С целью показать разнообразие Украины, MOZGI со съемочной группой проехали несколько разных городов. Что правда, локации оказались далекими от туристических: Запорожская школа-интернат "Казацкий лицей", Первомайский карьер Гранит, Слободской рынок в Одессе, Авдеевский коксохимический завод, дороги и СТО. Лицом страны в клипе выступили дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.

"У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без прикрас", - объяснили эту идею в группе.

Видео и текст к песне получили активный отклик фолловеров группы в YouTube. Музыкантов поблагодарили за идею и призвали чаще радовать фанов украинским языком.

  • Тина Кароль презентовала новую оригинальную песню "Вабити" и клип на нее. Автором текста выступила рэп-исполнительница Alyona Alyona, автором музыки - битмейкер JustChillBeats.

  • Основатель рейв-группы The Prodigy Лиам Хоулетт показал в сети первый снимок из студии со времени смерти солиста Кита Флинта в марте этого года.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

The Prodigy впервые после смерти солиста вернулись в студию: фото

В аккаунте основателя группы The Prodigy впервые после смерти Кита Флинта появилось фото из студии

Звезду "Однажды в Голливуде" Марго Робби троллят за неудачное фото для глянца: что-то с ним и правда не так

На новом фото для глянца Vogue актриса Марго Робби лишись одной ноги

На шоу "Танці з зірками" представили пары нового сезона

Старт нового сезона шоу Танці з зірками 2019 ожидается уже в это воскресенье, 25 августа

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: