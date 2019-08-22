The Prodigy впервые после смерти солиста вернулись в студию: фото

Похоже, британцы The Prodigy снова намерены пошуметь. Основатель рейв-группы Лиам Хоулетт показал в сети первый снимок из студии со времени смерти солиста Кита Флинта в марте этого года.

Радостное для фанов известие появилось на личной странице музыканта в Twitter. Там Хоулетт разместил фото с аппаратурой и пообещал выход новых треков группы.

"Вернулись в студию пошуметь. Новым трекам Prodigy быть, буууум", - прокомментировал он опубликованный снимок.

Всего за несколько часов пост оценили лайками свыше 6 тыс. пользователей сети. Под снимком появились восторженные комментарии поклонников: "Да! Я знал, что вы не скисните, парни! Так держать", "Отличная новость, спасибо вам, ребята", "Ну держись!", "Очень ждем, жгите вовсю".

Никаких более подробностей о дальнейших планах группы Хоулетт раскрывать не стал. Впрочем, без ответа остается и вопрос о том, кто займет место у микрофона, и займет ли его вообще.

Напомним, о внезапной смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта стало известно 4 марта. Об этом в Instagram сообщил основатель группы Лиам Хоулетт. Тело музыканта нашли в его доме в Эссексе. После проведения экспертизы полицейские заявили, что смерть артиста не имеет признаков насилия.

Вскоре после новостей о смерти Флинта на официальной странице The Prodigy в Instagram появилось еще одно сообщение Лиама Хоулетта. Согласно ему, Флинт покончил с собой. Лишь в августе этого года стало известно, что у музыканта собрались миллионные долги.

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