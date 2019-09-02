Танці з зірками 2019: кто в лидерах, а кто покинул 2 выпуск

В воскресенье, 1 сентября, в эфире канала "1+1" прошел 2 выпуск шоу Танці з зірками 2019, который уже оценивался судьями строго и по всем правилам. В ходе вечера на паркете проекта выступили все 14 пар-участниц, новым ведущим эфира на звездном балконе стал украинский певец Олег Винник.

По итогам судейского и зрительского голосований, 2 выпуск покинули Игорь Кузьменко и TAYANNA. Номер пары судьи оценили в 21 балл, к концу передачи участники оказались в зоне риска вместе с Надеждой Матвеевой и Валерием Шохиным, но уступили место соперникам и покинули проект. The Lime проследил за эфиром и публикует самые любопытные его фрагменты: танец выбывшей пары, первый максимальный балл в сезоне и выступление пары, которая едва не оказалась претендентом на "вылет".

Первая высшая оценка на Танці з зірками 2019 (30 баллов)

В это воскресенье Жене Коту и его партнерше Ксении Мишиной первыми в новом сезоне удалось получить максимальную оценку - 30 баллов из 30 возможных. Пара выступила на паркете с эмоциональным джаз-модерном, который танцовщица посвятила своему маленькому сыну. По итогам выступления все члены жюри выставили паре 10 баллов.

Кому достался самый низкий балл во 2 выпуске Танців з зірками 2019

Самый низкий балл во 2 выпуске шоу получили актер Михаил Кукуюк и танцовщица Лиза Дружинина. Пара выступила с трогательным аргентинским танго, который судьи оценили лишь в 16 баллов из 30-ти. Тем не менее участникам повезло, их своими голосами спасли голоса телезрителей.

Каким на шоу Танці з зірками 2019 был последний танец TAYANNA

Певица TAYANNA и ее партнер Игорь Кузьменко открыли 2 выпуск шоу с нежным фокстротом, который, судя по всему, судьям понравился куда более, чем зрителям. По итогам голосования судей пара получила 21 балл из 30-ти возможных, однако после подсчета смс оказалась в зоне риска и покинула проект.

Как по итогам 2 выпуска Танців з зірками 2019 выглядела таблица оценок:

Tayanna (Татьяна Решетняк) и Игорь Кузьменко - 21 балл

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 22 балла

Данэль Салем и Юлия Сахневич - 24 балла

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 17 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 25 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 20 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - Полиграфъ Шарикoff (Серега) и Аделина Дели - 23 балла

Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 19 баллов

Женя Кот и Ксения Мишина - 30 баллов

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 16 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 26 баллов

MARUV и JAY - 26 баллов

Следующий выпуск шоу Танці з зірками смотрите уже в следующее воскресенье, 8 сентября, на канале "1+1", а также читайте подробности на The Lime.

Ранее стало известно, что третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая приняла участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

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