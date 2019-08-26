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Танці з зірками-2019: самые сильные и самые слабые выступления 1 выпуска

Все 14 пар продолжили участие в новом сезоне

понедельник, 26 августа 2019, 07:42
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Вечером 25 августа на канале "1+1" прошел 1 выпуск шоу Танці з зірками 2019. В новом сезоне приняли участие 14 пар, среди которых семь профессиональных танцоров и семь украинских знаменитостей из сфер кино, музыки, телевидения и спорта.

По сложившейся традиции, премьеру нового сезона провели телеведущий Юрий Горбунов и певица Тина Кароль. Ведущим на "звездном балконе" стал победитель предыдущего сезона, юморист Игорь Ласточкин. The Lime посмотрел Танці з зірками 2019 выпуск 1 и, опираясь на оценки судей, публикует самые сильные и самые слабые номера этого вечера.

Новый сезон шоу Танці з зірками собрал, пожалуй, самую неординарный список украинских звезд, в который вошли певец и шоумен Dzidzio, эпатажная певица MARUV, телеведущие Владимир Остапчук и Даниэль Салем, актер театра и кино Михаил Кукуюк и другие. В ходе первого выпуска программы знаменитости и их партнеры представили свои дебютные танцы и получили первые оценки членов жюри.

Как это обычно происходит в первых выпусках шоу Танці з зірками, по итогам программы никто из участников не покинул проект. Все 14 пар продолжили участие и по-настоящему посоревнуются уже в следующее воскресенье. А тем временем предлагаем вам взглянуть на три сильнейших и три самых слабых выступления по итогам судейского голосования.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (29 баллов из 30-ти)

Гимнастка и чемпионка мира Анна Ризатдинова в паре с танцором Александром Прохоровым исполнили страстный Пасадобль под песню группы The Hardkiss "Коханці". Судьи присудили паре самую высокую оценку в этом выпуске - 29 баллов из 30-ти возможных.

Дмитрий Жук и Людмила Барбир (27 баллов)

Телеведущая Людмила Барбир и чемпион по бальным танцам Дмитрий Жук подготовили для первого эфира Танців з зірками эмоциональный контемпорарі. Танец, оцененный судьями в 27 баллов из 30-ти, пара исполнила под хит Call Out My Name певца The Weeknd.

MARUV и JAY (25 баллов)

Как и предсказывали зрители проекта, выступление певицы MARUV немногим отличалось от ее привычных эпатажных выступлений на сцене. Что правда, на этот раз к знаменитости присоединился партнер. Вызывающий вог пары под хит Rockstar дуэта Post Malone feat. 21 Savage судьи оценили в 25 баллов.

Лиза Дружинина и Михаил Кукуюк (15 баллов)


Так же впечатлить судей, увы, в это воскресенье не удалось актеру Михаилу Кукуюку и его партнерше Лизе Дружининой. Квикстеп участников под заводную Crazy In Love дуэта Beyonce Feat. Jay-Z оценили лишь в 15 баллов. Тем не менее пару призвали тренироваться и выходить на новые для себя высоты.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин (17 баллов)

Ведущая проекта "Все буде добре" Надежда Матвеева и танцор Валерий Шохин выступили в первом эфире с чувственным танго. Что правда, скрыть свои ошибки и неточности от судей паре не удалось. Танец пары оценили в 17 баллов из 30-ти.

Dzidzio и Яна Цибульская (18 баллов)

Хореограф Яна Цибульская и шоумен Dzidzio начали свое участие в Танцях з зірками 2019 яркой сальсой под трек певца с Олей Цибульской "Цьомаю". Как отметили судьи, паре предстоит еще поработать над многими неточностями, при этом участники получили далеко не самую низкую оценку - 18 баллов.

Как по итогам первого выпуска шоу Танці з зірками 2019 выглядела таблица оценок:

  • Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 баллов
  • Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 27 баллов
  • MARUV и JAY - 25 баллов
  • Женя Кот и Ксения Мишина - 24 балла
  • Елена Кравец и Макс Леонов - 24 балла
  • Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 22 балла
  • Игорь Кузьменко и Tayanna - 21 балл
  • Данэль Салем и Юлия Сахневич - 21 балл
  • Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 21 балл
  • Полиграфъ Шарикoff и Аделина Дели - 19 баллов
  • Dzidzio и Яна Цибульская - 18 баллов
  • Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 17 баллов
  • Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 17 баллов
  • Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 15 баллов

Следующий выпуск шоу Танці з зірками смотрите уже в следующее воскресенье на канале "1+1", а также читайте подробности на The Lime.

  • Ранее стало известно, что третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
  • Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая примет участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

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