Танці з зірками-2019: самые сильные и самые слабые выступления 1 выпуска

Вечером 25 августа на канале "1+1" прошел 1 выпуск шоу Танці з зірками 2019. В новом сезоне приняли участие 14 пар, среди которых семь профессиональных танцоров и семь украинских знаменитостей из сфер кино, музыки, телевидения и спорта.

По сложившейся традиции, премьеру нового сезона провели телеведущий Юрий Горбунов и певица Тина Кароль. Ведущим на "звездном балконе" стал победитель предыдущего сезона, юморист Игорь Ласточкин. The Lime посмотрел Танці з зірками 2019 выпуск 1 и, опираясь на оценки судей, публикует самые сильные и самые слабые номера этого вечера.

Новый сезон шоу Танці з зірками собрал, пожалуй, самую неординарный список украинских звезд, в который вошли певец и шоумен Dzidzio, эпатажная певица MARUV, телеведущие Владимир Остапчук и Даниэль Салем, актер театра и кино Михаил Кукуюк и другие. В ходе первого выпуска программы знаменитости и их партнеры представили свои дебютные танцы и получили первые оценки членов жюри.

Как это обычно происходит в первых выпусках шоу Танці з зірками, по итогам программы никто из участников не покинул проект. Все 14 пар продолжили участие и по-настоящему посоревнуются уже в следующее воскресенье. А тем временем предлагаем вам взглянуть на три сильнейших и три самых слабых выступления по итогам судейского голосования.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (29 баллов из 30-ти)

Гимнастка и чемпионка мира Анна Ризатдинова в паре с танцором Александром Прохоровым исполнили страстный Пасадобль под песню группы The Hardkiss "Коханці". Судьи присудили паре самую высокую оценку в этом выпуске - 29 баллов из 30-ти возможных.

Дмитрий Жук и Людмила Барбир (27 баллов)

Телеведущая Людмила Барбир и чемпион по бальным танцам Дмитрий Жук подготовили для первого эфира Танців з зірками эмоциональный контемпорарі. Танец, оцененный судьями в 27 баллов из 30-ти, пара исполнила под хит Call Out My Name певца The Weeknd.

MARUV и JAY (25 баллов)

Как и предсказывали зрители проекта, выступление певицы MARUV немногим отличалось от ее привычных эпатажных выступлений на сцене. Что правда, на этот раз к знаменитости присоединился партнер. Вызывающий вог пары под хит Rockstar дуэта Post Malone feat. 21 Savage судьи оценили в 25 баллов.

Лиза Дружинина и Михаил Кукуюк (15 баллов)





Так же впечатлить судей, увы, в это воскресенье не удалось актеру Михаилу Кукуюку и его партнерше Лизе Дружининой. Квикстеп участников под заводную Crazy In Love дуэта Beyonce Feat. Jay-Z оценили лишь в 15 баллов. Тем не менее пару призвали тренироваться и выходить на новые для себя высоты.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин (17 баллов)

Ведущая проекта "Все буде добре" Надежда Матвеева и танцор Валерий Шохин выступили в первом эфире с чувственным танго. Что правда, скрыть свои ошибки и неточности от судей паре не удалось. Танец пары оценили в 17 баллов из 30-ти.

Dzidzio и Яна Цибульская (18 баллов)

Хореограф Яна Цибульская и шоумен Dzidzio начали свое участие в Танцях з зірками 2019 яркой сальсой под трек певца с Олей Цибульской "Цьомаю". Как отметили судьи, паре предстоит еще поработать над многими неточностями, при этом участники получили далеко не самую низкую оценку - 18 баллов.

Как по итогам первого выпуска шоу Танці з зірками 2019 выглядела таблица оценок:

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 баллов

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 27 баллов

MARUV и JAY - 25 баллов

Женя Кот и Ксения Мишина - 24 балла

Елена Кравец и Макс Леонов - 24 балла

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 22 балла

Игорь Кузьменко и Tayanna - 21 балл

Игорь Кузьменко и Tayanna - Данэль Салем и Юлия Сахневич - 21 балл

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 21 балл

Полиграфъ Шарикoff и Аделина Дели - 19 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 18 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 17 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 17 баллов

Надежда Матвеева и Валерий Шохин - Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 15 баллов

