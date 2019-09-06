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New Balance Grey Day в Киеве: кто из звезд пришел на вечеринку в честь культового цвета кроссовок

Гости поддержали тематику вечеринки и пришли в total grey look-ах

пятница, 6 сентября 2019, 15:41
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В четверг, 5 сентября, в столичном ЦУМе прошла вечеринка New Balance Grey Day. В этот день культовый серый цвет бренда объединил семью New Balance в Париже, Берлине, Цюрихе, Милане, Токио, Торонто, Гонконге и, конечно же, Киеве.

На мероприятии собрались самые стильные и успешные поклонники бренда: телеведущие, музыканты, спортсмены, режиссеры, дизайнеры, fashion-инсайдеры, популярные блогеры и модели. А именно - телеведущие Анатолий Анатолич, Артем Гагарин и Андрей Джеджула, спортсмены Вячеслав Узелков и Ириша Блохина, дизайнер Серж Смолин, экс-участник шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов с семьей, звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян и многие другие.

Почти все гости вечеринки выбрали луки серого цвета, чтобы поддержать тематику праздника. Серый цвет определяет философию бренда New Balance и символизирует его независимость. Он присутствовал в дизайне каждой модели с самого начала истории марки и до сегодняшнего дня, когда бренд прочно закрепился на модном Олимпе, а кроссовки New Balance стали незаменимым атрибутом street style образов.

Ведущим вечера выступил популярный украинский телеведущий, экс-участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин. Поддержать его пришла возлюбленная и победительница романтического реалити Даша Квиткова.

Специальным гостем New Balance Grey Day в Киеве стала эксцентричная афроукраинская хип-хоп группа Fo Sho.

Молодой украинский художник Евгений Лапченко прямо на вечеринке создал арт-объект в честь главного героя вечера - серого кроссовка New Balance в авторской технике Sloktya.

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