В сеть попало архивное видео со школьницей Кейт Миддлтон: такой жену принца Уильяма мы еще не видели

В сети показали редкое архивное видео, на котором Кейт Миддлтон играет в школьном спектакле. На кадрах ролика будущей герцогине Кембриджской 11 лет.

Видеозапись появилась на одной из фан-страничек королевской семьи в Instagram. Миддлтон исполняет роль и поет песню Элизы Дулиттл Would not it be Loverly из знаменитого мюзикла "Моя прекрасная леди". Стоит отметить, что юная Кейт отлично справляется с актерским мастерством и пением.

По сюжету мюзикла простая и несколько грубоватая цветочница становится дамой из высшего света. В этом ей помогает профессор фонетики Генри Хиггинс. Пьеса во многом напоминает судьбу самой Миддлтон, которая из обычной девушки превратилась в жену настоящего принца.

"Кейт всегда была очень активна в области искусства и драмы, и в результате мы получили несколько очень восхитительных видео с того времени!" – гласит подпись к ролику.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.