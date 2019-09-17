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В сеть попало архивное видео со школьницей Кейт Миддлтон: такой жену принца Уильяма мы еще не видели

На кадрах ролика будущей герцогине Кембриджской 11 лет

вторник, 17 сентября 2019, 12:29
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В сети показали редкое архивное видео, на котором Кейт Миддлтон играет в школьном спектакле. На кадрах ролика будущей герцогине Кембриджской 11 лет.

Видеозапись появилась на одной из фан-страничек королевской семьи в Instagram. Миддлтон исполняет роль и поет песню Элизы Дулиттл Would not it be Loverly из знаменитого мюзикла "Моя прекрасная леди". Стоит отметить, что юная Кейт отлично справляется с актерским мастерством и пением.

По сюжету мюзикла простая и несколько грубоватая цветочница становится дамой из высшего света. В этом ей помогает профессор фонетики Генри Хиггинс. Пьеса во многом напоминает судьбу самой Миддлтон, которая из обычной девушки превратилась в жену настоящего принца.

"Кейт всегда была очень активна в области искусства и драмы, и в результате мы получили несколько очень восхитительных видео с того времени!" – гласит подпись к ролику.

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    Публикация от The Cambridges (@teatimewiththecambridges)

  • У старших детей герцога и герцогини Кембриджских начался новый учебный год. И если для 6-летнего принца Джорджа он стал третьим, то 4-летняя принцесса Шарлотта впервые переступила порог школы. По случаю важного события в семье британских монархов, Кенсингтонский дворец представил официальный портрет детей Кейт Миддлтон и принца Уильма.
  • В сети показали редкую архивную фотографию, датируемую 1988 годом. На ней изображены еще маленькие принцы Уильям и Гарри, а также их мама - принцесса Диана.

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