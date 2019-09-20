Елена Кравец записала эмоциональное видео о закулисье "Танців з зірками"

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и участница шоу "Танці з зірками-2019" выпустила собственный влог, в котором рассказала зрителям и поклонникам о закулисье проекта, изнурительных репетициях и попытках "прыгнуть выше головы".

11-минутный ролик появился на YouTube-канале "Квартала 95". В кадре зритель поочередно видит саму Елену Кравец, а также сцены ее танцевальных репетиций с партнером Максом Леоновым (смотрите видео на странице ниже).

"После третьего эфира я сделала вывод, что не надо прыгать выше головы, пока ты не научился устойчиво стоять на ногах. Мы брали довольно сложные танцы - фокстрот, модерн, сальсу. А это трудно для человека, который никогда особо не танцевал", - призналась Кравец.

При этом, как подчеркнула актриса, ей очень повезло с партнером, который не только поддерживает ее, но и многому учит.

"Во-первых, он меня многому учит как партнер в танце. Во-вторых, он учит меня фокусироваться на том, что я делаю - быть самостоятельной и самое главное – доверять", - добавила юмористка.

Напомним, по итогам 4 выпуска шоу, "Танці з зірками-2019" покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин. Последний танец пары судьи оценили в 33 балла, но для дальнейшего участия партнерам не хватило голосов телезрителей.

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