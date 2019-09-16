Танці з зірками-2019: кто покинул 4 выпуск, а кто получил рекордный балл

Вечером 15 сентября в эфире канала "1+1" прошел 4 выпуск шоу "Танці з зірками-2019", который отличился сразу несколькими сюрпризами: свадьбой Екатерины Кухар и ее супруга Александра Стоянова, а также присутствием четвертого гостевого судьи - певца Димы Монатика. Ведущей на звездном балконе на этот раз стала участница прошлого сезона Леся Никитюк.

После того, как "Танці з зірками-2019" покинули рэпер Серега и ее партнерша Аделина Дели, бороться за победу проекта продолжили 12 пар участников. В 4 выпуске они также выступали в рандомном порядке, который путем жеребьевки определяла Тина Кароль. По итогам голосования судей и телезрителей проект в этот вечер покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин. The Lime проследил за ходом выпуска и традиционно рассказывает о лучших и худших его результатах.

Рекордная оценка на шоу Танці з зірками-2019

Так как судей в этом выпуске было четверо, максимальной оценкой стала цифра 40. И ее повезло получить лишь одной паре - Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову. Фавориты исполнили эмоциональную румбу под хит I Put A Spell On You, которую все члены жюри оценили максимальным баллом - 10.

Кому удалось впечатлить судей меньше других

Самой низкой оценкой в 4 выпуске шоу "Танці з зірками-2019" судьи оценили выступление актера Михаила Кукуюка и его напарницы Лизы Дружининой. Пара вышла на паркет с танцем диско, который исполнили под хит Оли Поляковой "Номер один". Несмотря на то, что за столом было четверо судей, участники получили только 30 баллов из 40-ка возможных. От "вылета" пару спасли смс зрителей.

Каким был последний танец Надежды Матвеевой на шоу Танці з зірками-2019

Как призналась в конце эфира Надежда Матвеева, она ждала, что покинет шоу буквально с первого выпуска. Тем не менее, популярной в Украине ведущей и ее партнеру удалось продержаться 4 эфира. На этот раз участники вышли на паркет с бодрым фокстротом, который исполнили под песню Аллы Пугачевой "Любовь похожая на сон". Этот танец судьи оценили в 33 балла, но для дальнейшего участия партнерам не хватило голосов телезрителей.

Как по итогам 4 выпуска шоу Танці з зірками-2019 выглядела таблица оценок

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 32 балла

Данэль Салем и Юлия Сахневич - 35 баллов

Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 33 балла

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 36 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 34 балла

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 34 балла

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 34 балла

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 30 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 35 баллов

Женя Кот и Ксения Мишина - 37 баллов

MARUV и JAY - 35 баллов

Следующий выпуск шоу Танці з зірками-2019 смотрите уже в следующее воскресенье, 22 сентября, на канале "1+1", а также читайте подробности на The Lime.

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