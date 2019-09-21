Судей X-фактора растрогала талантливая участница, у которой отняли ребенка: видео

21 сентября на канале СТБ вышел 2 выпуск 10 сезона вокального шоу "X-фактор". История одной из участниц кастинга тронула зрителей, а сильный вокал и чувственная песня заставили четырех судей сказать ей “да”.

22-летняя киевлянка Валерия Иванова вышла на сцену с улыбкой, но во время знакомства с судьями расплакалась. Оказалось, что она давно не видела свою маленькую дочь, которую угрозами отобрал у нее бывший муж.

"Я обошла пороги всех администраций, я звонила и писала всем. Единственное, куда я не дошла с этой историй - это телевидение. У меня есть дочка, ей 4,5 года, но она сейчас не со мной. Мы очень давно не виделись. Не все браки складываются хорошо. Когда мне было 18 лет он мне заявил, что переезжает жить в Таиланд. Моей дочке было 6 месяцев, и я поехала с ним. Когда я приехала, то не нашла своих документов - ни паспорта, ни свидетельства о рождении ребенка. И я поняла, что что-то не так. Он сказал, что давно за мной наблюдает, что я наркоманка, алкоголичка, и что мне опасно доверять воспитание ребенка. В Таиланде смертная казнь за наркотики, и он сказал: "Ты можешь не заметить, как в твоей сумке пару грамм чего-то найдется, и все".

Испугавшись угроз, девушка позвонила маме, и та предложила ей вернуться в Украину и бороться за ребенка здесь.

"Я помню, как в последний раз видела Софи, как я над ней плакала и просила прощения. Мне больно, потому что я не понимаю, как можно оправдаться перед ребенком за такое. Когда она вырастет, она мне скажет: "Мама как ты могла меня бросить с ним?" И что я ей скажу, извини? Да, скажу, но толку, - на этих словах участница 2 выпуска 10 сезона "X-фактора" не смогла сдержать слез. - Я всегда буду ее любить, и я знаю, мы будем вместе. Скоро".

"И как после этого петь?" - недоверчиво спросил Игорь Кондратюк.

Но Валерия смогла справиться с эмоциями и исполнила песню американской соул-певицы Андры Дэй "Rise Up".

Публика приветствовала девушку овациями, приглашенный судья Алессандро Сафина заявил, что почувствовал все, что она пыталась выразить, а Настя Каменских заверила, что будет посылать сигналы Вселенной, чтобы ее мечта о воссоединении с дочерью сбылась как можно скорее. Валерия Иванова получила четыре “да” и отправилась во второй тур шоу.