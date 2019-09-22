Простуженная Каменских и новый судья: как на Х-фактор 10 прошел 2 выпуск

21 сентября на канале СТБ вышел 2 выпуск 10 сезона шоу "Х-фактор". В судейском составе проекта произошли изменения: если в первом выпуске к знакомой троице Каменских-Кондратюк-Данилко присоединилась Оля Полякова, то теперь ее место занял Алессандро Сафина - итальянский оперный певец. Зарубежный гость оказался крайне заинтересованным и разговорчивым, чего не скажешь о Насте Каменских, которая часто жаловалась на боль в горле и говорила немного.

Первой на сцену "Х-фактор 10" вышла Арина Гужва - участница, которая пробует свои силы на шоу уже второй раз. Впервые Арина пыталась покорить судей в третьем сезоне "Х-фактора". На первый взгляд, попытка казалась успешной: девушка получила 4 “да”. Но посмотрев эфир, она с удивлением обнаружила, что ее выступление вырезали из выпуска. В этот раз ей повезло больше: песня AC/DC "T.N.T." собрала положительные вердикты всех судей, ее показали в эфире, а Алессандро Сафина назвал ее тембр исключительным.

Гораздо меньше повезло трехкратной чемпионке мира по борьбе и олимпийской медалистке Ирине Мерлени. Женщина, которая в настоящее время занимается танцами на пилоне и побеждает на национальных соревнованиях, заинтриговала судей своей успешной спортивной карьерой и неуемным желанием стать певицей. Однако ее исполнение хита Мадонны "You’ll See" оказалось далеким от идеала: никто из судей не решился ответить ей “да”.

Ярким и оригинальным оказалось выступление группы "ЯРРА". Все участники этого этно-рок коллектива (кроме ударника) являются членами одной семьи. Своим кавером на песню "Несе Галя воду" они попытались напомнить о сказочном и давно забытом мире фантазий, а судьи оценили его по достоинству, ответив “да” четыре раза.

Не обошлось во 2 выпуске Х-фактора 2019 и без конфликта: Игорь Кондратюк резко раскритиковал выступление эксцентричной Аэлиты Аверман. "Ты переиграла. Мой опыт не позволяет сказать, что ты уникальная, талантливая, фантастическая и артистичная, - сказал Кондратюк. - Я в тебя не верю". Но девушка, получившая 3 “да”, не растерялась, вплотную подошла к строгому судье и пообещала ему доказать, что она - настоящая певица.

После выступления артистки кабаре Кати Данилейко отмалчиваться не стал Андрей Данилко. Девушка талантливо исполнила хит Леди Гаги "I’ll never love again", но судья остался недоволен, что она спокойно стояла на сцене, не пытаясь поразить публику смелыми пируэтами и зажигательными танцами. К критике присоединился Кондратюк, также посетовав на отсутствие “мулен-руж”. Так или иначе, обаятельная участница "Х-фактор 10" во 2 выпуске получила 4 “да”.

Настоящим сюрпризом для Насти Каменских стало появление во 2 выпуске Х-фактор 10 ее стейдж-менеджера Антона Краснова. Участник назвал Каменских максимально объективной во всем, что касается творчества, потому не слишком удивился, когда она, вместе с другими судьями проекта, ответила ему “нет”: выступление Антона было зажигательным, но как вокалист он провалился.

Самым эмоциональным во 2 выпуске 10 сезона "Х-фактора" оказалось выступление киевлянки Валерии Ивановой, которая растрогала судей и публику историей о вынужденной разлуке с маленькой дочерью. Оказалось, что во время проживания в Таиланде бывший муж девушки отобрал у нее все документы на ребенка и пригрозил местной полицией. Испугавшись последствий, Валерия вернулась в Украину, и теперь пытается вернуть дочь. Рассказав грустную историю, участница смогла справиться со слезами и талантливо исполнила песню американской соул-исполнительницы Андры Дэй "Rise Up". Зал аплодировал стоя, а все судьи ответили “да”.

Судьба пишет сценарий по-своему: победительница "Х-фактора" потеряла ребенка

Участник группы ZBSband, которая победила в девятом сезоне вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, Владислав Онищенко женился. Избранницей певца стала российская актриса, знакомая многим по сериалу "Универ", Анастасия Иванова.

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