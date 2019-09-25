Принц Гарри и Меган Маркл показали сына Арчи: в сети снова спорят, на кого же похож юный герцог

Герцог и герцогиня Сассекские на днях отправились в тур по Южной Африке. На одну из официальных встреч принц Гарри и Меган Маркл взяли с собой четырехмесячного сына Арчи. До этого момента королевский наследник оставался под присмотром няни.

Семья в полном составе посетила дом архиепископа и лауреата Нобелевской премии Десмонда Туту. Герцогиня выбрала для визита платье миди с абстрактным принтом, а маленький принц был одет в нежно-голубой комбинезон. Малыш вел себя на встрече спокойно и даже улыбался. Милые кадры тут же разлетелись по соцсети.

Рассмотрев лицо мальчика поклонники королевской семьи начали спорить, на кого все-таки похож Арчи. "Он выглядит также, как Гарри", "Похож на Гарри", "Маленький Гарри", "Милый Арчи - копия отца принца Гарри", "У него глаза Меган", "Что-то между Меган и Гарри", "Я вижу немного черты отца Меган в Арчи", - пишут пользователи сети.

Напомним, что сходство с принцем Гарри заметила и американская телеведущая Эллен Дедженерес. По ее словам, герцог и герцогиня Сассекские - "милейшая пара", а их сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор похож на отца.

15 сентября принцу Гарри исполнилось 35 лет. Чтобы поздравить мужа, Меган Маркл опубликовала в Instagram коллаж из снимков Гарри в разные периоды жизни: детское фото с матерью, портрет времен службы в Афганистане, а также не публиковавшуюся ранее фотографию вместе с 4-месячным сыном Арчи.

Актер сериала "Форс-мажоры" рассказал о начале отношений Меган Маркл и принца Гарри.

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