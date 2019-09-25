RU  UA

Лайм

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына Арчи: в сети снова спорят, на кого же похож юный герцог

Семья в полном составе посетила дом архиепископа и лауреата Нобелевской премии Десмонда Туту

среда, 25 сентября 2019, 16:23
читати статтю українською

Герцог и герцогиня Сассекские на днях отправились в тур по Южной Африке. На одну из официальных встреч принц Гарри и Меган Маркл взяли с собой четырехмесячного сына Арчи. До этого момента королевский наследник оставался под присмотром няни.

Семья в полном составе посетила дом архиепископа и лауреата Нобелевской премии Десмонда Туту. Герцогиня выбрала для визита платье миди с абстрактным принтом, а маленький принц был одет в нежно-голубой комбинезон. Малыш вел себя на встрече спокойно и даже улыбался. Милые кадры тут же разлетелись по соцсети.

Рассмотрев лицо мальчика поклонники королевской семьи начали спорить, на кого все-таки похож Арчи. "Он выглядит также, как Гарри", "Похож на Гарри", "Маленький Гарри", "Милый Арчи - копия отца принца Гарри", "У него глаза Меган", "Что-то между Меган и Гарри", "Я вижу немного черты отца Меган в Арчи", - пишут пользователи сети.

Напомним, что сходство с принцем Гарри заметила и американская телеведущая Эллен Дедженерес. По ее словам, герцог и герцогиня Сассекские - "милейшая пара", а их сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор похож на отца.

  • 15 сентября принцу Гарри исполнилось 35 лет. Чтобы поздравить мужа, Меган Маркл опубликовала в Instagram коллаж из снимков Гарри в разные периоды жизни: детское фото с матерью, портрет времен службы в Афганистане, а также не публиковавшуюся ранее фотографию вместе с 4-месячным сыном Арчи.
  • Актер сериала "Форс-мажоры" рассказал о начале отношений Меган Маркл и принца Гарри.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

На кухне француженки нашли картину XIII века: она и не думала, сколько стоит эта "старая икона"

Все эти годы хозяйка квартиры считала ее обыкновенной старой иконой

Пожары и люди с оружием: команда "Орла и решки" стала заложником бунта в Индонезии

В сети появились первые фотографии города, охваченного беспорядками

В США умер продюсер "Симпсонов" и "Рика и Морти" Джоэл Майкл Мендел

Обладатель четырех премий Эмми и продюсер мультсериалов Adult Swim Рик и Морти и Симпсоны Дж. Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: