Шведская школьница Грета Тунберг ответила на критику в сети после речи в ООН

23 сентября на саммите ООН 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг выступила с яркой речью о климатическом кризисе и бездействии политиков. Несмотря на важный посыл о разрушении экосистем и массовом вымирании, в сети активистку агрессивно критиковали и высмеивали. К числу хейтеров Тунберг присоединился даже Дональд Трамп, известный скептическим отношением к проблеме глобального потепления, а журналист Daily Wire Майкл Ноулз назвал Тунберг психически больной из-за синдрома Аспергера.

Активистка не стала отмалчиваться по поводу оскорблений, и в Твиттере еще раз обратилась к своим оппонентам и последователям.

"Как вы, наверное, заметили, ненавистники активно набросились на меня из-за внешности, одежды, поведения и моих особенностей. Кажется, что они пересекают все возможные границы, чтобы отвлечь внимание и не говорить о климате и экологическом кризисе. Я, честно говоря, не понимаю, почему взрослые предпочитают тратить свое время на насмешки и угрозы подросткам и детям за пропаганду науки, когда вместо этого могут сделать что-то хорошее. Я полагаю, что они просто чувствуют от нас угрозу, - написала Грета в серии публикаций. - Но не тратьте свое время, уделяя им много внимания. Мир просыпается. Изменения грядут, нравится им это или нет".

Here we go again...

As you may have noticed, the haters are as active as ever - going after me, my looks, my clothes, my behaviour and my differences.

They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. (Thread->) pic.twitter.com/5rS2VpZj00