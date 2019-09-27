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Шведская школьница Грета Тунберг ответила на критику в сети после речи в ООН

Активистка не понимает, зачем взрослые тратят время на насмешки и угрозы

пятница, 27 сентября 2019, 16:46
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23 сентября на саммите ООН 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг выступила с яркой речью о климатическом кризисе и бездействии политиков. Несмотря на важный посыл о разрушении экосистем и массовом вымирании, в сети активистку агрессивно критиковали и высмеивали. К числу хейтеров Тунберг присоединился даже Дональд Трамп, известный скептическим отношением к проблеме глобального потепления, а журналист Daily Wire Майкл Ноулз назвал Тунберг психически больной из-за синдрома Аспергера.

Активистка не стала отмалчиваться по поводу оскорблений, и в Твиттере еще раз обратилась к своим оппонентам и последователям.

"Как вы, наверное, заметили, ненавистники активно набросились на меня из-за внешности, одежды, поведения и моих особенностей. Кажется, что они пересекают все возможные границы, чтобы отвлечь внимание и не говорить о климате и экологическом кризисе. Я, честно говоря, не понимаю, почему взрослые предпочитают тратить свое время на насмешки и угрозы подросткам и детям за пропаганду науки, когда вместо этого могут сделать что-то хорошее. Я полагаю, что они просто чувствуют от нас угрозу, - написала Грета в серии публикаций. - Но не тратьте свое время, уделяя им много внимания. Мир просыпается. Изменения грядут, нравится им это или нет".

В мировых медиа Грета Тунберг встретилась не только с критикой, но и с остроумной поддержкой. Так, комики Марк Хамфрис и Эван Уильямс сняли замечательный скетч о том, как нелепо выглядят взрослые люди, выражающие свое негодование по поводу позиции 16-летней активистки. Видео имитирует рекламный репортаж о телефоне доверия для взрослых, которым некому пожаловаться на Тунберг.

"Привет. Я мужчина среднего возраста, и у меня есть проблема, о которой стыдно рассказать. Я иррационально зол на шведскую девочку, которая хочет спасти планету. К счастью, теперь есть номер, по которому я могу позвонить!" - говорит Хамфрис.

"Все в порядке. Мы понимаем, что когда дети начинают вести себя как взрослые, взрослые становятся детьми", - уверяет закадровый голос представитель линии доверия.

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