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Танці з зірками-2019: кто покинул 6 выпуск, а кто сорвал овации зала

Узнайте, как прошла 6 неделя шоу, кто стал его фаворитами и аутсайдерами

понедельник, 30 сентября 2019, 07:10
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29 сентября в эфире канала "1+1" прошел 6 выпуск шоу Танці з зірками-2019, тематикой которого стали любимые фильмы участников. Пары выходили на паркет в образах киногероев и исполняли свои номера в окружении довольно правдоподобных декораций. Приглашенными ведущими на звездном балконе стали комик Евгений Кошевой и ведущая Анна Буткевич.

На этой неделе за дальнейшее участие на проекте боролись 10 пар-участниц. По итогам голосования судей и телезрителей, Танці з зірками-2019 6 выпуск покинули Dzidzio и Яна Цибульская. The Lime проследил за эфиром от 29.09.19 и рассказывает о лучших и худших выступлениях этого вечера.

Кто сорвал овации зала и получил высшие оценки жюри

Как минимум две пары в 6 выпуске претендовали на самую высокую оценку от жюри, однако 30 баллов достались только Жене Коту и Ксении Мишиной. Все трое судей оценили бодрый джаз участников максимальными баллами. Выступление фаворитов завершилось громкими овациями зала и восторженными комментариями профессионалов за судейским столом.

Кто отличился худшим результатом в новом сезоне

Рекордно низкая оценка в 6 эфире досталась Михаилу Кукуюку и Лизе Дружининой. Пара вышла на паркет с танцем линди-хоп, который исполнила в образах героев фильма "Маска". Судьи указали на ряд ошибок актера и оценили выступление лишь в 14 баллов. При этом участников в очередной раз спасли зрители. Они продолжат бороться за победу в новом сезоне шоу.

Каким был последний танец Dzidzio и Яны Цибульской на шоу Танці з зірками-2019

В это воскресенье Dzidzio и Яна Цибульская вышли на паркет с эффектным танго, который исполнили в образах героев драмы "Мулен Руж". Судьи костюмированный номер участников оценили в 21 балл, однако результаты зрительского голосования привели пару в зону риска. Там партнеры оказались с Еленой Шоптенко и Алексеем Яровенко, но уступили место соперникам и покинули проект. "Спасибо, я счастливый человек", - отметил певец, прощаясь со зрителями шоу.

Как по итогам 6 выпуска выглядела турнирная таблица

  • Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 21 балл
  • Данэль Салем и Юлия Сахневич - 29 баллов
  • Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 баллов
  • Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 14 баллов
  • Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 25 баллов
  • Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 20 баллов
  • Женя Кот и Ксения Мишина - 30 баллов
  • Dzidzio и Яна Цибульская - 21 балл
  • Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов
  • Елена Кравец и Макс Леонов - 28 баллов

Следующий выпуск, который станет экватором шоу Танці з зірками-2019, смотрите уже в следующее воскресенье, 6 октября, а также следите за его подробностями на страницах The Lime.

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