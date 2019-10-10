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На "Танці з зірками" вернется легенда паркета: мастеру вот-вот исполнится 90

8 выпуск шоу состоится уже 13 октября

четверг, 10 октября 2019, 18:56
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Вечером 13 октября в эфире 8 выпуска шоу Танці з зірками-2019 ждут особенного гостя. На программу вернется знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис. В феврале 2020 года артисту исполнится 90 лет.

Насколько известно, Чапкис займет место за судейским столом проекта, где точно также тринадцать лет назад давал наставления его звездным участникам. Темой 8 выпуска шоу станет "Битва за жизнь".

"Столько лет прошло с первых Танців з зірками. Для меня возвращение в проект очень символично, ведь я снова погружусь в ту знакомую мне атмосферу, - отметил артист.

Как отметил балетмейстер, он намерен судить выступления справедливо, при этом будет стараться никого не обидеть: "Мои коллеги уже успели оценить старания участников и увидеть, кто как работает. Я встречу пары впервые, все их выступления будут для меня новыми".

Выйдет ли на паркет Григорий Чапкис, пока не известно. Тем не менее, авторы шоу очень рады возвращению на проект всеми любимого артиста. Пусть это и будет на один лишь эфир.

Напомним, предыдущий 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019 стал экватором нового сезона. По традиции в этом эфире никто из участников его не покинул.

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