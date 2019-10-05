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Судьи Х-фактора бурно отреагировали на участницу с пышной грудью

Участники жюри повели себя странно и неуважительно

суббота, 5 октября 2019, 22:49
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В 4 выпуске 10 сезона шоу "Х-фактор" одной из участниц стала 32-летняя госслужащая и бывшая участница проекта "Модель XL" Анна Иваница. Девушка, рассказавшая о двух высших образованиях, знании трех иностранных языков и увлечении музыкой, превосходно исполнила хит Леди Гаги "Always Remember Us This Way" и получила четыре "да". Но больше всего эмоций у судей проекта вызвала эффектная внешность и пышная грудь Анны. Олег Винник повел себя особенно возбужденно, поднявшись на сцену и открыто заглядывая в ее декольте.

"Я хочу посмотреть поближе на талант, - сказал Винник. - Если у госслужащих ТАКИЕ, то у нас очень большое будущее".

Ничуть не более уважительно повели себя женщины-судьи, которым не привыкать к откровенным нарядам на сцене.

"Вам можно даже не петь. Такая вы не просто красивая, а роскошная", - заявила Каменских.

"Ого, - первым делом воскликнула Ольга Полякова. - Она еще и поет? Аня, вы что, еще и поете помимо всего этого?! У вас четыре "да", и у вас большие шансы… да, это называется шансы!"

Любопытно, что в июне 2019 года Полякова объявила о создании женской партии и пообещала бороться с проявлениями сексизма и насмешками над женщинами.

"Я сделаю все со своей партией, чтобы эти законы были приняты, чтобы вы прекратили унизительно смеяться и воспринимать женщину исключительно как сексуальный объект для собственных утех! И я вам покажу, что это работает. Я начинаю с вас и объявляю вам войну", – говорила Полякова накануне выборов в Верховную Раду.

Когда участница покинула сцену, судьи обменялись шутками, что Андрей Данилко в образе Верки Сердючки носит надувную грудь подобного размера.

Самой Анне Иванице не привыкать к подобному отношению.

"Почему-то у всех такое представление, что мне все легко в жизни дается. Почему? Я что, не имею права на то, чтобы развиваться, быть умной? Я работаю на госслужбе, в Счетной палате - это орган, уполномоченный Верховной Радой на проверку тех денег, которые поступают в бюджет и используются из бюджета. Самовыражением я буду заниматься на "Х-факторе" - тем, чего мне не хватает на моей любимой, но скучной госслужбе. Я думаю, что всем понравится", - сказала Анна.

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