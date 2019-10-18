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Леди Гага позволила фану взять себя на руки на сцене - упали с нее они тоже вместе

Инцидент произошел во время шоу певицы в Лас-Вегасе

пятница, 18 октября 2019, 14:11
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Эпатажная американская певица и актриса Леди Гага во время своего концерта упала со сцены вместе со своим фанатом.

Неприятный инцидент произошел в четверг вечером, 17 октября, во время ее шоу Enigma в Лас-Вегасе (США), пишет Etonline.com.

Леди Гага пригласила на сцену поклонника и неожиданно запрыгнула на него. Однако молодой человек оступился и упал вместе со звездой на руках со сцены. Зрители сняли этот момент на видео и выложили в сеть.

Судя по кадрам ролика, Гага рухнула на пол, а сверху на нее упал фанат. Издание отмечает, что певица во время инцидента не пострадала. Спустя несколько минут артистка продолжила свое выступление в обычном режиме.

  • Ранее знаменитая американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Нью-Джерси не удержалась на ногах и упала на сцене.
  • 45-летняя немецкая супермодель Хайди Клум упала на сцене в шикарном платье в эфире талант-шоу America's Got Talent. Но знаменитость не растерялась и продолжила свое выступление.

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