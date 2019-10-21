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Танці з зірками-2019: кто покинул 9 выпуск шоу

За победу на проекте 20.10.19 боролись восемь пар

понедельник, 21 октября 2019, 00:03
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Вечером 20 октября в эфире канала "1+1" прошел 9 выпуск шоу Танці з зірками-2019, в котором за дальнейшее участие соревновались восемь пар-участниц. По итогам судейского и зрительского голосований проект в это воскресенье покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Смотрите ниже, каким был последний танец телеведущей и ее партнера.

Для 9 выпуска шоу Людмила Барбир и Дмитрий Жук приготовили эмоциональный танец самба, который судьи оценили в 30 баллов из 40-ка возможных. В зоне риска пара оказалась с Даниелем Салемом и Юлией Сахневич, однако после "танца за жизнь" уступила место соперникам и покинула проект.

Как стало известно ранее, с 9 выпуска шоу Танці з зірками-2019 судят четверо членов жюри. Четвертім и постоянным судьей проекта стал балетмейстер Григорий Чапкис. Ведущим на "звездном балконе" в этот раз был комик Юрий Ткач, а специальным гостем с музыкальным номером - украинский хитмейкер MONATIK.

За победу на проекте теперь будут бороться семь пар из 14-ти. Следующий выпуск шоу Танці з зірками-2019 состоится уже 27 октября. О его подробностях традиционно читайте на страницах The Lime.

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