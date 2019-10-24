Говорят, на "Танці з зірками" вернется скандальная участница: что происходит на шоу

В это воскресенье, 27 октября, зрители телеканала "1+1" увидят 10 выпуск обновленного проекта "Танці з зірками". Сюрпризом для телезрителей станет появление на шоу скандальной певицы Maruv, которая покинула проект в 5 прямом эфире.

Но вернется эпатажная артистка не в качестве участницы, а в роли ведущей звездного балкона. Певица будет встречать пары и вместе с ними узнавать оценки жюри.

Темой десятого эфира станет "Мистический вечер на Хэллоуин", поэтому на паркете появятся номера, полны загадочных историй.

В проекте осталось 7 пар - Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Анна Ризатдинова и Алесандр Прохоров, Илона Гвоздева и Владимир Остапчук, Елена Шоптенко и Алексей Яровенко, Ксения Мишина и Женя Кот, Елена Кравец и Максим Леонов.

В 9 выпуске "Танці з зірками" покинули Людмира Барбир и Дмитрий Жук. Смотрите, каким был последний танец телеведущей и ее партнера.

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", сообщила в Instagram о семейной утрате.

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