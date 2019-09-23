Танці з зірками-2019: кто покинул 5 выпуск, а кто вырвался в лидеры

Вечером, 22 сентября, в эфире канала "1+1" состоялся 5 выпуск танцевального шоу "Танці з зірками-2019", по итогам которого на проекте остались лишь 10 пар участников. Темой выпуска стали личные истории знаменитостей, изменившие их жизнь.

Приглашенной ведущей на звездном балконе в этот раз стала ведущая программы "Все буде добре" Надежда Матвеева, которая и сама участвовала в новом сезоне "Танців з зірками", но покинула его в прошлом эфире. В это воскресенье, по итогам судейского и зрительского голосований, шоу покинули Maruv и Jay. The Lime проследил за ходом 5 выпуска и традиционно рассказывает о лучших и худших его результатах.

Кто отличился самой высокой оценкой в 5 выпуске Танців з зірками-2019

В отличие от прошлого выпуска, судей уже снова было трое и максимальная оценка составляла 30 баллов. Ее получить не удалось никому из одиннадцати пар, но все же в этом плане отличились Данэль Салем и Юлия Сахневич. Пара вышла на паркет с венским вальсом, который члены жюри оценили в 28 баллов. Поддержали участников и зрители, они сумели пройти далее.

Чьи номера оценили самыми низкими оценками

Самые низкие оценки от членов жюри в 5 выпуске получили пары Dzidzio и Яна Цибульская, а также Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина. Первые подготовили для шоу бодрый квикстеп. Вторые - не менее активный танец ча-ча-ча. Судьи проекта не отличились жесткой критикой, но присудили участникам самые низкие оценки эфира - 20 баллов из 30-ти. Но и одну, и другую пару в этот вечер поддержали зрители, обеим еще предстоит выйти на паркет.

Каким был последний номер Maruv на Танцях з зірками-2019

Одна из самых неординарных и обсуждаемых участниц программы, певица Maruv и ее партнер Jay снова подготовили для эфира нестандартный номер и танец стрип. Пара получила довольно неплохой балл от членов жюри - 23 балла, но вот зрители посчитали иначе. По итогам смс-голосования, пара оказалась в зоне риска вместе с Dzidzio и Яной Цибульской, однако уступила соперникам и покинула проект.

Как по итогам 5 выпуска шоу Танці з зірками-2019 выглядела турнирная таблица оценок

Данэль Салем и Юлия Сахневич - 28 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 27 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 25 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 26 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 20 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 21 балл

Женя Кот и Ксения Мишина - 25 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 24 балла

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 20 баллов

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 27 баллов

MARUV и JAY - 23 балла

Следующий выпуск шоу Танці з зірками-2019 состоится уже 29 сентября. Узнать о его главных событиях и смотреть видео эфира можно будет также на страницах The Lime.

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