Из гостинной Елизаветы II исчезло фото Меган Маркл: британские СМИ решили, что это война

Британские СМИ пришли к выводу, что жена принца Гарри, герцогиня Меган Маркл, попала в немилость 93-летней королевы Елизаветы II. Причиной для этого стал столик с семейными фото, с которого исчез портрет внука с супругой.

На это журналисты обратили внимание во время встречи королевы с Высшим комиссаром Гренады в Великобритании Кишей Грант в Букингемском дворце. Самые внимательные заметили столик в комнате, на котором стоят семейные фото - снимки двоих внуков Елизаветы, принцев Уильяма и Гарри, а также портрет Уильяма с Кейт Миддлтон. Примечательно, что еще недавно на том же столике было три рамки, пишет Express.

Интерьер гостинной сравнили с фотографией этой же комнаты во время июльской встречи королевы с политиком Борисом Джонсоном. Тогда на столике, помимо вышеупомянутых фото, также находилась рамка со снимком принца Гарри и Меган Маркл.

Сравнивая фотографии, журналисты и пользователи соцсетей стали выдвигать различные версии причин, по которой королева могла убрать снимок. Заговорили на страницах СМИ и о том, что между Елизаветой II и Меган Маркл опять возникли недопонимания.

По одной из версий, Меган Маркл могла попасть в немилость королевы после выхода на экраны документального фильма "Гарри и Меган: африканское путешествие". В нем герцоги Сассекские откровенно рассказали о давлении со стороны СМИ, а также об отношениях в королевской семье. Как позже утверждали источники, приближенные к Букингемскому дворцу, фильм удивил королевскую семью лишними подробностями, которые стали всеобщим достоянием.

Ранее принц Гарри и Эд Ширан записали забавное благотворительное видео в честь Дня психического здоровья. В нем Ширан шутит о рыжих, а Гарри говорит о помощи ближним.

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