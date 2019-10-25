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Праздник музыки: несравненная Лара Фабиан отыграла два концерта в Киеве

Канадская певица представила новый альбом

пятница, 25 октября 2019, 14:46
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Канадская певица Лара Фабиан отыграла два концерта в Киеве. Певица представила новый альбом Papillon, а заодно отметила юбилей - 30 лет на сцене, исполнив, кроме всего прочего, многими любимые хиты - Adagio, Je suis malade, I Will Love Again и, конечно же, Je t'aime.

19 и 20 октября в киевском дворце "Украина" состоялось сразу два концерта канадской певицы Лары Фабиан. Артистка презентовала новый альбом Papillon, а также порадовала поклонников любимыми хитами. В Украину певица приехала в рамках своего большого турне в честь 50-летия.

Концерты Лары Фабиан всегда очень особенные и душевные. А начала актриса, к слову, практически без задержки, что редкость на звезд такого уровня.

Во время концерта Лары Фабиан в Киеве, 20 октября 2019 годаЮрий Стефаняк

На этот раз певица подготовила для украинских зрителей концерт-спектакль, который состоял из четырех актов. В начале каждого Лара Фабиан делилась со зрителями историями из своей творческой жизни: о старте карьеры, как выступление на Евровидении-1998 изменило ее жизнь навсегда, а также трогательно рассказывала о своем отце и маме.

Во время концерта Лары Фабиан в Киеве, 20 октября 2019 годаЮрий Стефаняк

Фабиан выступала на сцене без подтанцовки и световых эффектов, а компанию на сцене составили три бэк-вокалистки (сестры) и пианист, который во втором отделении концерта даже превратился в диджея и встал за пульт.

Во время концерта Лары Фабиан в Киеве, 20 октября 2019 годаЮрий Стефаняк

Исполняя одну из лирических песен, Лара Фабиан не сдержала эмоций и расплакалась прямо на сцене. Украинские поклонники растрогали певицу, когда она увидела в зале тысячи зажегшихся маленьких огоньков. В этот момент певица даже не смогла продолжить исполнять композицию и дала себе время успокоиться, общаясь со зрителем.

Во время концерта Лары Фабиан в Киеве, 20 октября 2019 годаЮрий Стефаняк

Кроме того, во время двухчасового концерта певица признавалась несколько раз в любви Киеву, Украине и украинской публике. Неоднократно со сцены звучало "Дякую" и "Я вас люблю".

Во время концерта Лары Фабиан в Киеве, 20 октября 2019 годаЮрий Стефаняк

Украинские поклонники очень растрогали певицу. На бис Фабиан исполнила всеми любимую песню Je t'aime.

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