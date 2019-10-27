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Фаворитка "Танців з зірками" стала терять сознание в прямом эфире - шоу прервали на рекламу

Анне Ризатдиновой уже оказывают помощь медики

воскресенье, 27 октября 2019, 23:08
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Вечером 27 октября в эфире 10 выпуска шоу Танці з зірками-2019 произошел инцидент: спортсменка Анна Ризатдинова вскоре после выступления с партнером Александром Прохоровым стала терять сознание.

Примечательно, что для 10-го выпуска пара выбрала балет и Ризатдиновой пришлось исполнить на паркете ряд трудных танцевальных приемов. По завершению номера спортсменка держалась за живот и, слушая оценки судей, заметно менялась в лице. В один из моментов Ризатдинова выронила подаренные ей цветы и повалилась на партнера. Ведущему Юрию Горбунову пришлось прервать шоу на рекламу (видео смотрите ниже).

"Мы срочно вышли на рекламу. Анне Ризатдиновой стало плохо. У нее поднялось давление, сегодня она уже не выйдет на паркет", - рассказал после рекламы Горбунов.

Наряду с этим ведущий извинился перед Григорием Чапкисом за то, что ему пришлось прервать балетмейстера на полуслове: "Сейчас пройдет немного времени, мы надеемся, что Ане станет лучше", - добавил он.

Анну Ризатдинову и Александра Прохорова называют фаворитами шоу Танці з зірками-2019. Некоторые пророчат паре уверенную победу. Так ли это, покажет время. Тем не менее, уже в половине выпусков участникам удалось получить самый высокий балл.

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