Фаворитка "Танців з зірками" стала терять сознание в прямом эфире - шоу прервали на рекламу

Вечером 27 октября в эфире 10 выпуска шоу Танці з зірками-2019 произошел инцидент: спортсменка Анна Ризатдинова вскоре после выступления с партнером Александром Прохоровым стала терять сознание.

Примечательно, что для 10-го выпуска пара выбрала балет и Ризатдиновой пришлось исполнить на паркете ряд трудных танцевальных приемов. По завершению номера спортсменка держалась за живот и, слушая оценки судей, заметно менялась в лице. В один из моментов Ризатдинова выронила подаренные ей цветы и повалилась на партнера. Ведущему Юрию Горбунову пришлось прервать шоу на рекламу (видео смотрите ниже).

"Мы срочно вышли на рекламу. Анне Ризатдиновой стало плохо. У нее поднялось давление, сегодня она уже не выйдет на паркет", - рассказал после рекламы Горбунов.

Наряду с этим ведущий извинился перед Григорием Чапкисом за то, что ему пришлось прервать балетмейстера на полуслове: "Сейчас пройдет немного времени, мы надеемся, что Ане станет лучше", - добавил он.

Анну Ризатдинову и Александра Прохорова называют фаворитами шоу Танці з зірками-2019. Некоторые пророчат паре уверенную победу. Так ли это, покажет время. Тем не менее, уже в половине выпусков участникам удалось получить самый высокий балл.

Актриса Елена Кравец призналась на шоу "Танці з зірками", что ее 16-летняя дочь живет отдельно от семьи, однако отказалась назвать причину. Вот о чем промолчала в эфире звезда "Квартала".

В 9 выпуске "Танці з зірками" покинули Людмира Барбир и Дмитрий Жук. Смотрите, каким был последний танец телеведущей и ее партнера.

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