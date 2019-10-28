Во Львове определили победителей ІІІ Международного конкурса скрипачей

27 октября во Львове завершился Третий международный конкурс скрипачей, патроном которого является легенда украинской скрипичной школы Олег Крыса. Генеральным спонсором события традиционно выступает ТМ "Свиточ", а партнером - компания "Энзим". Впервые в этом году конкурс состоялся при поддержке Украинского Культурного Фонда в рамках программы "Знаковые события для украинской культуры".

Олег Крыса, Председатель жюри конкурса: «Очень важно, что меценаты и партнеры конкурса успешно продолжают начатое шесть лет назад сотрудничество с организаторами конкурса и поддерживают его. Очень приятно, что к проведению III конкурса присоединился Украинский Культурный Фонд, выразив реальную заботу о развитии культуры в Украине и классической музыки, в частности. А это новые имена, новые звезды на мировых сценах".

"Хочу отметить, что третий конкурс не только расширил географию участников, но и отметился чрезвычайно высоким исполнительским мастерством. Оценивая выступления в отборочных турах, мы увидели, что разница между суммарными оценками конкурсантов минимальна. Скажем, в полуфинале разница между первым и седьмым местом составила всего 0,5 балла", - рассказал он.

Партнеры конкурса заверили, что и в будущем планируют сотрудничать с организаторами конкурса молодых скрипачей во Львове.

Алессандро Дзанелли, Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове: «Культура и искусство во всем мире нуждаются в поддержке меценатов. Nestlé никогда не была в стороне от этих процессов. Мы поддерживаем много культурных и гуманитарных программ. Для нас большая честь поддерживать такие проекты. Поэтому и в дальнейшем планируем содействовать проведению Международного конкурса скрипачей Олега Крысы и развитию молодых талантов».

В III Международном конкурсе скрипачей Олега Крысы приняли участие 27 молодых музыкантов, представляющих 14 стран мира: Австрии, Англии, Китай, Южную Корею, Латвию, Польшу, Россию, США, Малайзию, Нидерланды, Финляндию, Францию, Украину, Японию.

По условиям, конкурс проводился в три тура:

1 тур - исполнение музыкальных произведений, соло - во второй тур вошло 15 участников;



2 тур - исполнение музыкальных произведений под аккомпанемент фортепиано - до финала вошло 6 участников;



3 тур (финал) - исполнение музыкального произведения с симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии.

В финале соревновались шесть конкурсантов. Они исполнили «Концерт для скрипки с оркестром №5» всемирно известного украинского композитора Евгения Станковича. Это произведение еще называется «Вопрос без ответа» и посвящено творчеству выдающегося скрипача, маэстро Олегу Крысе.

По решению жюри первую премию получил Евгенийс Чеповецкис (Латвия), вторую - Константин Лукинюк (Украина), третью - Дмитрий Удовиченко (Украина).

Специальными призами награждены: Юкико Уно (Япония), Хавих Анна Элиа Элдерс (Нидерланды), Тарас Зданюк (Украина), Даичи Накамура (Япония). Приз зрительских симпатий получил Константин Лукинюк (Украина).

Сергей Подолянчук, председатель оргкомитета конкурса, президент ОО "МО "Мир классической Музыки: "В мире количество конкурсов такого уровня можно пересчитать по пальцам. Мы хотим, чтобы Международный конкурс скрипачей Олега Крысы приобрел особый статус, ведь, это наш - украинский конкурс, единственный в своем роде и имеющий свой неповторимый львовский шарм".